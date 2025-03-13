Fenerbahçe'de 3 değişiklikle Rangers maçı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında İskoçya'nın Rangers takımına konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, turun ilk maçına göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Portekizli teknik adam, Ibrox Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk maçta ilk 11'de görevlendirdiği Çağlar Söyüncü'yü sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edemedi. Mourinho, Çağlar'ın yanı sıra Dusan Tadic ve Edin Dzeko'yu kulübeye çekti.

Deneyimli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Bright Osayi-Samuel, Fred Rodrigues ve Anderson Talisca'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

62 yaşındaki teknik adam, Rangers karşısında kalede yine İrfan Can Eğribayat'ı görevlendirirken, savunma üçlüsünü Mert Müldür, Milan Skriniar ve Yusuf Akçiçek'ten oluşturdu. Kanatlarda Bright Osayi-Samuel ile Filip Kostic oynarken, orta alanda Sofyan Amrabat ile Fred Rodrigues şans buldu. Hücum hattında ise Sebastian Szymanski'nin önünde Anderson Talisca ile Youssef En-Nesyri forma giydi.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş, Edin Dzeko, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Şükür Toğrak ise yedek soyundu.

3 eksik

Fenerbahçe, Rangers karşısında 3 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde Çağlar Söyüncü sakatlığı, Allan Saint-Maximin ise teknik heyet kararıyla kadroya dahil edilmemişti.

Bu oyuncuların yanı sıra kamp kadrosuna alınan İsmail Yüksek de kadroda yer almadı.

İsmail ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve İskoçya kafilesine dahil edilen İsmail Yüksek, ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Sakatlığı nedeniyle bir ayı aşkın süredir takımdan uzak kalan İsmail'in kadroda olması bekleniyordu.

Son olarak 9 Şubat'ta Alanyaspor deplasmanında forma giyen ve o maçta sakatlanan İsmail, Rangers karşılaşmasında da kadroya alınmadı.

Tadic ve Dzeko yedek, Fred kaptan

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından tecrübeli isimleri Edin Dzeko ve Dusan Tadic, maça yedek kulübesinde başladı.

Takımın sezon başından beri en fazla forma giyen isimleri arasında yer alan 2 oyuncu, Mourinho'nun kararıyla kulübede forma bekledi.

Dzeko ve Tadic'in yokluğunda müsabakaya Fred kaptan olarak çıktı.

2 isim maça kart ceza sınırında çıktı

Fenerbahçe'de Rangers karşısında ilk 11'de müsabakaya başlayan 2 isim, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertli ekipte Mert Müldür ve Sofyan Amrabat, Rangers'ı elemeleri ve kart görmeleri durumunda çeyrek final ilk maçında forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra karşılaşmaya yedekler arasında başlayan Edin Dzeko ve İrfan Can Kahveci de kart ceza sınırında bulunuyor.