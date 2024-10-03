Fenerbahçe'de 4 Değişiklikle Twente Maçı

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UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında deplasmanda Hollanda'nın Twente takımıyla karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Antalyaspor maçı kadrosuna göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Twente Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Antalyaspor müsabakasında ilk 11'de oynattığı Çağlar Söyüncü'yü sakatlığı nedeniyle kadroya alamadı.

Portekizli çalıştırıcı, İsmail Yüksek, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko'yu ise Twente karşısında yedek soyundurdu.

61 yaşındaki Mourinho, bu isimlerine yerine ise Rodrigo Becao, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci ve Youssef En-Nesyri'yi ilk 11'de görevlendirdi.

Jose Mourinho, Twente karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatırken, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Orta alanda Sofyan Amrabat ve Fred Rodrigues ikilisi yer alırken, hücumun sağında Dusan Tadic, solunda ise İrfan Can Kahveci boy gösterdi. Serbastian Szymanski santrforu desteklerken, gol yollarında Youssef En-Nesyri tercih edildi.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Ömer Camcı, Samet Akaydın, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Edin Dzeko, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Yusuf Akçiçek ve Allan Saint-Maximin ise kulübede görev bekledi.

Becao-Djiku ikilisi ilk kez

Fenerbahçe teknik heyeti, bu sezon stoper tandeminde ilk kez Rodrigo Becao ile Alexander Djiku ikilisini tercih etti.

Sarı-lacivertlilerin geçen sezon savunma tandeminde beraber görev alan iki oyuncu, bu sezon ise hiç yan yana forma giyememişti.

Teknik direktör Jose Mourinho, Çağlar'ın yokluğunda bu ikiliyi stoperde tercih etti.

Tadic eski yerinde

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Dusan Tadic, Twente karşısında kendi pozisyonunda görev yaptı.

Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla sol açıkta görev alan Tadic, bu sezon ise sağ kanatta forma şansı bulmuştu.

Teknik direktör Jose Mourinho, Allan Saint-Maximin'i yedek soyundururken, tecrübeli oyuncusunu eski pozisyonunda oynattı.

3 eksik

Fenerbahçe, Twente karşısında 3 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde Union Saint- Gilloise karşısında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Bright Osayi-Samuel ile sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Eğribayat, kadroda yer almadı.

Taraftarlar yalnız bırakmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, Twente karşısında takımlarını yalnız bırakmadı.

Sarı-lacivertliler, maçta kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldururken, Twente taraftarları için ayrılan bölümlerde de yer yer Fenerbahçeli taraftarlar görüldü.

Tadic kaptan çıktı

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Dusan Tadic, eski takımına karşı sahaya kaptan olarak çıktı.

Sarı-lacivertlilerin kaptanları arasında yer alan 35 yaşındaki oyuncu, Edin Dzeko'nun maça yedek başlamasıyla kaptanlık pazubendini koluna geçirdi.