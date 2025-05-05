Fenerbahçe'de Ali Koç, canlı yayında taraftarlarına seslenecek - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'de Ali Koç, canlı yayında taraftarlarına seslenecek

Fenerbahçe\'de Ali Koç, canlı yayında taraftarlarına seslenecek

Fenerbahçe, başkan Ali Koç'un çarşamba akşamı canlı yayında açıklamalarda bulunacağını açıkladı.

05.05.2025 23:17
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Fenerbahçe, başkan Ali Koç'un çarşamba akşamı canlı yayında açıklamalarda bulunacağını açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Başkanımız Ali Y. Koç 7 Mayıs Çarşamba günü 19.00 - 21.00 saatleri arasında, gündeme dair konularla ilgili TRT Spor kanalına konuk olacak ve açıklamalarda bulunacaktır."

TARAFTARA SESLENECEK

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un başta taraftarların olağanüstü kongre çağrıları olmak üzere takımın ligdeki performansı, Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'nun gelecekteki durumu,stadyum genişletme vaadi ve projelerine cevap vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Ali Koç, canlı yayında taraftarlarına seslenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • GFB Selçuk:
    çıkma ekrana tahammül kalmadı, sözünde dur istifa et kongre kararı aldığını açıkla. senin vizyonsuz kararlarınla yönetilemeyecek kadar çok büyük bi kulüp Fenerbahçe daha fazla zarar vermeden git! Bizde zengin çok rahat ol hiçbi şey olmaz yeter ki git karar verici konumda olma, çok seviyosan sadece sponsor ol 160 0 Yanıtla
  • KaraKartal:
    Fenerbahçe benim, suçlu taraftar beğenmeyen başka takım tutsun derse şaşırmam :) geçenlerdeki kongrede; taraftarların istifa istemesiyle mi istifa edicem diye çok sinirli bağırdı ve kongredekiler alkışlayıp "Taraftar İstifa" diye tezahürat yaptı :D:D:D:D:D dışardan komik görünüyor ama Allah sabır versin Fenerbahçelilere ne diyim :) 118 0 Yanıtla
  • 980615:
    yine çıkıp taraftarı neyle kandıracak. diyelim kaldı seneye başarılı olacağının garantisi varmı yok seneye daha zor olacak TS BJK GS hepsi yarışın içinde olacak. en iyisi daha geç olmadan ayak altına gitmeden bırakıp gitsin. çıkıp yok şununtransfer edeceğiz şunu getirip stadı genişleteceğim deyip bizleri uyutmaya kalkmasın yutmuyoruz artık. stadı genişletse ne olacak hocasında ruh yok futbolcusunda ruh yok yönetiminde ruh yok. taraftarıda sosyete taraftarına çevirdi çekirdek leblebi elinde selfi çekten zenginlerle doldurdu tribünleri gerçek ateşlş taraftar dışarıda kaldı amigolar onun adamları ee ne kaldı . yol yakınken bırakıp gitsin FB yi seviyorsa çekip gitsin orası yönetip hoşding değil. acınla kendisine başka oyuncak bulsun oynamak için. FB kendi egolarını tatmin edecekleri bir yer değil. 95 0 Yanıtla
  • Ahmet1998*:
    istifa ediyorum desin s.gitsin neyin açıklaması 80 0 Yanıtla
  • Zafer Hanlıoglu:
    Yine aynı nakarak haklısınız diyecek başka bi bildiği yok birazda posta koyar gibi parasının gücüyle konuşacak insan utanır taraftarın karsısına çıkmaya hani diyordan ya ali koç taraftatın dediğine bakıp istifa etmem diyordun o hiçe saydığın taraftarın karşısına hangi yüzle çıkacaksın 56 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Galatasaraylılar olarak Ali Koç'u yedirmeyiz. Birlikte nice şampiyonluklara. 42 9 Yanıtla
  • Melih Özke:
    ya sizin bu fenerde ne işiniz var çocuk ağlıyor yeter abi bırakın gidin Beşiktaşlıyım o çocuğa çok üzüldüm vallahi 19 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    YAPI DIYE AĞLAYACAK 10 0 Yanıtla
  • burhan kıraç:
    Ali başkan teşekür e driz ...sen bu işi yapamadın ...Cekile bilirsin .....acil mrinyo bileti al ucakla gönder. Bu takım şampiyon olur...Gs 4 zorlu macı ar 3 kaybeder Fb sampiyon olur.ç Nokta 1 8 Yanıtla
  • Elvan4493:
    düşme Aliii düşme 6 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Gitme sana muhtaçlar Alyy 4 0 Yanıtla
  • Doğrucu zırto:
    arkadaş böyle bir kafa yapısı olamaz. Galatasaray ve Fenerbahçe hiç transfer yapmasa bile, olduğu yerde dursa bile 10 yıl içinde şampiyonluk 2 veya 3 kere gelip çarpar ya. bu adamlar 10 yılı geçti şampiyon olamıyorlar. Beşkş de harcadıkları para 1 milyar dolar civarında. inanılır gibi değil 2 0 Yanıtla
  • Erdal Baygar:
    Dış güler iç güler yapı 2 0 Yanıtla
  • Burak:
    Kendilerine dokunulmasın diye ne güzel yer kapılıyor... Ülkenin en büyük sivil toplum oluşumlarında büyük güce sahip olup dokunulması zor olmak... Her anlamda kulübe, taraftar gücüne muhtaçlar. Taraftar ise isimlere muhtaç değil biri gider diğeri gelir :) 0 0 Yanıtla
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