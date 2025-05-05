Fenerbahçe, başkan Ali Koç'un çarşamba akşamı canlı yayında açıklamalarda bulunacağını açıkladı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Başkanımız Ali Y. Koç 7 Mayıs Çarşamba günü 19.00 - 21.00 saatleri arasında, gündeme dair konularla ilgili TRT Spor kanalına konuk olacak ve açıklamalarda bulunacaktır."
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un başta taraftarların olağanüstü kongre çağrıları olmak üzere takımın ligdeki performansı, Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'nun gelecekteki durumu,stadyum genişletme vaadi ve projelerine cevap vermesi bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de Ali Koç, canlı yayında taraftarlarına seslenecek - Son Dakika
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