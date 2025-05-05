Fenerbahçe\'de Ali Koç, canlı yayında taraftarlarına seslenecek

980615:

yine çıkıp taraftarı neyle kandıracak. diyelim kaldı seneye başarılı olacağının garantisi varmı yok seneye daha zor olacak TS BJK GS hepsi yarışın içinde olacak. en iyisi daha geç olmadan ayak altına gitmeden bırakıp gitsin. çıkıp yok şununtransfer edeceğiz şunu getirip stadı genişleteceğim deyip bizleri uyutmaya kalkmasın yutmuyoruz artık. stadı genişletse ne olacak hocasında ruh yok futbolcusunda ruh yok yönetiminde ruh yok. taraftarıda sosyete taraftarına çevirdi çekirdek leblebi elinde selfi çekten zenginlerle doldurdu tribünleri gerçek ateşlş taraftar dışarıda kaldı amigolar onun adamları ee ne kaldı . yol yakınken bırakıp gitsin FB yi seviyorsa çekip gitsin orası yönetip hoşding değil. acınla kendisine başka oyuncak bulsun oynamak için. FB kendi egolarını tatmin edecekleri bir yer değil.