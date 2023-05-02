Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlanmasıyla forma şansı bulan İrfan Can Eğribayat için Türkiye ve Avrupa'dan kulüpler sıraya girdi - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlanmasıyla forma şansı bulan İrfan Can Eğribayat için Türkiye ve Avrupa'dan kulüpler sıraya girdi

02.05.2023 10:49

1. Lig'de play-off potasında yer alan Göztepe'nin Fenerbahçe'ye kiraladığı kaleci İrfan Can Eğribayat için Türkiye ve Avrupa'dan kulüpler sıraya girdi. Sarı-lacivertlilerin satın alma opsiyonunu elinde bulundurduğu 24 yaşındaki kaleci için Trabzonspor ve Southampton harekete geçti.

Altay'ın sakatlanmasının ardından Fenerbahçe'nin kalesine geçen İrfan Can gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

TRABZONSPOR VE GÖZTEPE YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Sezon başında sarı-lacivertlilere Göztepe'den kiralanan 24 yaşındaki file bekçisi için Trabzonspor'un da devreye girdiği bildirildi. İrfan Can'ı satın alma opsiyonu Fenerbahçe'de bulunurken, Trabzonspor yönetimi de Göztepe'nin kapısını çaldı. Ayrıca İrfan Can Eğribayat'ı şu an Preimer Lig'de mücadele eden Southampton'ın da yakından takip ettiği vurgulandı.

KÜME DÜŞERLERSE İRFAN İÇİN DÜĞMEYE BASACAKLAR

Kümede kalma mücadelesi veren Southampton'ın Championship'e düşmesi halinde İrlandalı kalecisi Gavin Bazunu'yu satacağı ve İrfan Can'la yola devam edeceği kaydedildi. Göztepe hisselerinin yüzde 70'ini elinde bulunduran Sport Republic şirketinin kulübü olan Southampton'ın küme düşmesi halinde İrfan Can'ı kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

4 MAÇTA KALEYİ KORUDU

Göztepe'ye 2020-2021 sezonun başında Adanaspor'dan transfer edilen İrfan Can, geçen sezon taraftarla yaşadığı gerginlik nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılmıştı. Sezon başında Fenerbahçe'ye giden İrfan Can, birinci kaleci Altay Bayındır'ın yedeği oldu. Ancak Altay'ın sakatlanması sonucu kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat, son 4 maçta kaleyi korudu.

YORUMLAR (3)
  • ahmey bulut: Yav bırakın şişirmyi ersini de böle şişirdiniz sonucu gördük 3 mac kaleye gecti herkes sıraya girdi he vaybe Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: bu kaleci Adanaspor orijinli ve tek başına Adanaspor'u küme düşürdü ancak Covit nedeni ile o sene liglerden küme düşme kaldırıldı, bu arkadaşı Göztepe'ye götürdüleri ikinci senesinde Göztepe de küme düştü hem de bu arkadaş kaleciydi, sonra ne oldu, nasıl oldu Fenerbahçe'ye geldi, oynadığı maç sayısı 3-4, ne oldu da avrupa takımları sıraya girdi? bu kadar enayi gözüküyoruz uzaktan? Cevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
  • Yüksel Yılmaz: Ne ara bu kadar başka Kuluplerin belediye ilgisini çekti daha kaç maç oynadı ki hatalı golleri de oldu Cevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır
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Altay'dan eldivenleri aldı, kulüpler kapısında sıra oldu! İrfan Can'ın İngiltere'den talibi var Altay'dan eldivenleri aldı, kulüpler kapısında sıra oldu! İrfan Can'ın İngiltere'den talibi var

İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlanmasıyla forma şansı bulan İrfan Can Eğribayat için Türkiye ve Avrupa'dan kulüpler sıraya girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlanmasıyla forma şansı bulan İrfan Can Eğribayat için Türkiye ve Avrupa'dan kulüpler sıraya girdi - Son Dakika
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