Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlanmasıyla forma şansı bulan İrfan Can Eğribayat için Türkiye ve Avrupa'dan kulüpler sıraya girdi

süleyman hakan gökşen:

bu kaleci Adanaspor orijinli ve tek başına Adanaspor'u küme düşürdü ancak Covit nedeni ile o sene liglerden küme düşme kaldırıldı, bu arkadaşı Göztepe'ye götürdüleri ikinci senesinde Göztepe de küme düştü hem de bu arkadaş kaleciydi, sonra ne oldu, nasıl oldu Fenerbahçe'ye geldi, oynadığı maç sayısı 3-4, ne oldu da avrupa takımları sıraya girdi? bu kadar enayi gözüküyoruz uzaktan?