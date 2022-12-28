Forvet ve stoper transferi bekleyenler Jesus'un yeni isteğine çok şaşıracak! - Son Dakika
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Forvet ve stoper transferi bekleyenler Jesus'un yeni isteğine çok şaşıracak!

28.12.2022 14:25

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Hatayspor'u yenerek maç fazlasıyla tekrar liderlik koltuğuna oturan sarı-lacivertlilerin, Ajax ile sözleşmesini fesheden Daley Blind için devreye girdiği iddia edildi. 32 yaşındaki sol beke Real Sociedad ve Antwerp'in de ilgisi olduğu belirtiliyor.

Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, 2 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi. Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim geldi.

ALIOSKI VE LINCOLN YETERSİZ

Fanatik'te yer alan habere göre, Fenerbahçe ara transfer döneminde stoper ve forvet takviyesi yapmak istiyordu. Ancak Jorge Jesus'un Alioski'den memnun olmadığı ve Lincoln'ü sol bek pozisyonunda yetersiz bulması sonrası sarı-lacivertliler, sol bek transferi yapmak için harekete geçti.

DALEY BLIND SÜRPRİZİ

Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı ile boy gösteren ve Katar dönüşü Ajax ile sözleşmesini fesheden Daley Blind, sarı-lacivertlilerin sol bek listesinin başında yer alıyor. Real Sociedad ve Antwerp'in de Blind'e ilgisi olduğu bilinirken, 32 yaşındaki futbolcunun son kararının ne olacağı merakla bekleniyor.

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Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Forvet ve stoper transferi bekleyenler Jesus'un yeni isteğine çok şaşıracak! - Son Dakika


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