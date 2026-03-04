Fenerbahçe'de Asensio depremi - Son Dakika
Fenerbahçe'de Asensio depremi

Fenerbahçe'de Asensio depremi
04.03.2026 14:22
Fenerbahçe\'de Asensio depremi
Fenerbahçe, ağrıları bulunan Marco Asensio'yu riske etmemek için Gaziantep FK maçının kadrosuna almadı. Asensio'nun, 8 Mart Pazar günü oynanacak Süper Lig'in 25. haftasındaki Samsunspor maçında sahada olması bekleniyor.

Sakatlıklarla mücadele eden Fenerbahçe'de Marco Asensio ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekipte İspanyol yıldız, Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile oynanacak karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.

RİSKE EDİLMEDİ

Fenerbahçe'nin teknik ve sağlık heyeti, ağrıları bulunan Marco Asensio'yu riske etmek istemedi. Bu nedenle deneyimli futbolcunun Gaziantep FK ile deplasmanda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında dinlendirilmesine karar verildi.

SAMSUNSPOR MAÇINA YETİŞMESİ BEKLENİYOR

Marco Asensio'nun, Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü oynanacak Samsunspor karşılaşmasında sahada olması bekleniyor.

    Yorumlar (1)

  • Erkan demir Erkan demir:
    Kupadan da vazgeçtiler anlasilan, haklilar her sene aynı şey oluyor.Bu seneninde önceki senelerden farkı yokk. 5 2 Yanıtla
