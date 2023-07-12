Fenerbahçe'de ayrılacaklardan yeni takım kurulur! İşte topun ağzındaki 7 yıldız - Son Dakika
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Fenerbahçe'de ayrılacaklardan yeni takım kurulur! İşte topun ağzındaki 7 yıldız

12.07.2023 11:53

Fenerbahçe, Edin Dzeko, Ryan Kent ve Alexander Dijiku'yu kadrosuna kattı ve yabancı sayısını 16'ya çıkardı. Samatta ve Attila Szalai'nin kesin ayrılıkları beklenirken, Diego Rossi, Willian Arao, Gustavo Henrique, Joao Pedro ve Joshua King'in durumu kamp sonunda netlik kazanacak.

Edin Dzeko, Ryan Kent ve Alexander Dijiku'yu kadrosuna katan Fenerbahçe'de yabancı sayısı 16'ya yükseldi. En fazla 14 yabancıyı tescil ettirebilecek olan sarı-lacivertlilerde Samatta, Atilla Szalai, Diego Rossi, Willian Arao, Gustavo Henrique, Joao Pedro ve Joshua King topun ağzındaki isimler.

SAMATTA KESİN GİDECEK

Fenerbahçe'de ayrılığına kesin gözüyle bakılan Samatta'nın dışında Attila Szalai de yolcu. Macar stoperin kısa süre içerisinde Alman ekibi Union Berlin'e transfer olması bekleniyor.

KING VE ARAO İÇİN SON KARAR KAMPTAN SONRA

Sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra Al-Hilal'in başına geçen Jorge Jesus'un da Rossi ve Arao'yu istemesi sonrası bu iki isim de ayrılmaya aday futbolcular listesinde yer alıyor. Öte yandan sezon içerisinde dalgalı bir grafik çizen Gustavo Henrique, Joao Pedro ile Joshua King'in ise takımdan gönderilip gönderilmeyeceği kamp döneminin sonunda netlik kazanacak.

Fenerbahçe'de ayrılacaklardan yeni takım kurulur! İşte topun ağzındaki 7 yıldız

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İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de ayrılacaklardan yeni takım kurulur! İşte topun ağzındaki 7 yıldız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de ayrılacaklardan yeni takım kurulur! İşte topun ağzındaki 7 yıldız - Son Dakika
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