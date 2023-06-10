Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım bombası: Başkanlığı yeniden düşünebilir

Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de tribünler başkan Ali Koç'u istifaya çağırırken, taraftarlar "Aziz Yıldırım" sloganları atmıştı. Yıldırım'ın bomba bir hamle hazırlığı içerisinde olduğu öne sürüldü.

ALİ KOÇ'U İBRA ETMEYECEKLER İDDİASI

Kulislerde konuşulan iddialara göre Aziz Yıldırım'ın önderliğindeki muhalifler, 17 Haziran'da yapılacak Olağan Mali Genel Kurul'da Ali Koç'u ibra etmeyecek. Böylece yönetim geçersiz kılınacak ve Koç kongreye zorlanacak.

AZİZ YILDIRIM BAŞKANLIĞI YENİDEN DÜŞÜNEBİLİR

Öte yandan Aziz Yıldırım'ın da yeniden başkanlığı düşünmeye başladığı artık daha yüksek sesli konuşulmaya başlandı. Yıldırım daha önce yaptığı açıklamalarda yeniden Fenerbahçe'nin başına geçmek gibi bir düşüncesi olmadığını belirtmişti. Ancak sarı-lacivertlilerin özellikle futbolda şampiyonluk hasretinin 9 yıla çıkması sonrası taşın altına elini sokabileceği belirtiliyor.