Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım bombası: Başkanlığı yeniden düşünebilir - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım bombası: Başkanlığı yeniden düşünebilir

10.06.2023 11:36

Fenerbahçe'de tribünlerin Ali Koç'a istifaya çağırması sonrası Aziz Yıldırım'ın muhalifleri, Olağan Mali Genel Kurul'da Koç'u ibra etmeyecekleri iddiasıyla harekete geçti. Bu durumda yönetim geçersiz kılınacak ve Koç kongreye zorlanacak. Öte yandan Yıldırım'ın yeniden başkanlığı düşünmeye başladığı da konuşulanlar arasında yer aldı.

Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de tribünler başkan Ali Koç'u istifaya çağırırken, taraftarlar "Aziz Yıldırım" sloganları atmıştı. Yıldırım'ın bomba bir hamle hazırlığı içerisinde olduğu öne sürüldü.

ALİ KOÇ'U İBRA ETMEYECEKLER İDDİASI

Kulislerde konuşulan iddialara göre Aziz Yıldırım'ın önderliğindeki muhalifler, 17 Haziran'da yapılacak Olağan Mali Genel Kurul'da Ali Koç'u ibra etmeyecek. Böylece yönetim geçersiz kılınacak ve Koç kongreye zorlanacak.

AZİZ YILDIRIM BAŞKANLIĞI YENİDEN DÜŞÜNEBİLİR

Öte yandan Aziz Yıldırım'ın da yeniden başkanlığı düşünmeye başladığı artık daha yüksek sesli konuşulmaya başlandı. Yıldırım daha önce yaptığı açıklamalarda yeniden Fenerbahçe'nin başına geçmek gibi bir düşüncesi olmadığını belirtmişti. Ancak sarı-lacivertlilerin özellikle futbolda şampiyonluk hasretinin 9 yıla çıkması sonrası taşın altına elini sokabileceği belirtiliyor.

YORUMLAR (3)
  • EKREM Korkmaz: Efsane başkan,Ali koç iş adamı spor ona göre değildir Cevap Yaz 7 7 Yayından Kaldır
  • Caner KAYA: Dön be başkanım.Bizi Düşün… Cevap Yaz 21 7 Yayından Kaldır
  • Hüseyin Aydoğdu: Fenerbahçe li olmaya hasret kaldik aziz baskan Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım bombası: Başkanlığı yeniden düşünebilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım bombası: Başkanlığı yeniden düşünebilir - Son Dakika
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