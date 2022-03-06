Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'tan son dakika açıklaması geldi! Trabzonspor maçına gitmeme kararı aldı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'tan son dakika açıklaması geldi! Trabzonspor maçına gitmeme kararı aldı

06.03.2022 18:37
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'tan son dakika açıklaması geldi! Trabzonspor maçına gitmeme kararı aldı

Sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'tan şaşırtan açıklama geldi. Sarı-lacivertlilerin Başkanı Ali Koç maça gitmeme kararı aldı.

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında Kadıköy'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç mücadele öncesinde şaşırtan bir karara imza attı.

ALİ KOÇ, KADIKÖY'E GİTMİYOR

Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la karşılaşacağı maç öncesinde son dakika gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Başkanı Ali Koç maça gitmeme kararı aldı. Koç'un böyle bir kararı neden aldığı bilinmiyor.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'tan son dakika açıklaması geldi! Trabzonspor maçına gitmeme kararı aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'tan son dakika açıklaması geldi! Trabzonspor maçına gitmeme kararı aldı - Son Dakika
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