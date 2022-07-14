Fenerbahçe'de beklenen oldu! Kim Min-jae'nin serbest kalma bedelini yatıran Fransız ekibi Rennes transferi tamamladı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de beklenen oldu! Kim Min-jae'nin serbest kalma bedelini yatıran Fransız ekibi Rennes transferi tamamladı

14.07.2022 23:12

Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi Güney Koreli stoperi Kim Min-jae, Rennes kulübüne transfer oluyor. Yıldız savunmacının 18 milyon euroluk serbest kalma bedelini yatıran Fransız ekibi oyuncuyu kadrosuna kattı. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Geçen sezonun başında Çin'den Fenerbahçe'ye transfer olan Güney Koreli savunmacı, gösterdiği performansla pek çok Avrupalı kulübün radarına girdi.

RENNES'E GİDİYOR

Yeni sezonda Ligue 1'de mücadele edecek olan Kim Min-jae'nin transferi için Fenerbahçe, Rennes kulübüyle anlaştı. 25 yaşındaki başarılı defans oyuncusunun sağlık kontrolleri ve imza için Fransa'ya gitmesi bekleniyor.

18 MİLYON EURO ÖDEYECEKLER

Rennes, oyuncunun kontratındaki serbest kalma bedelini devreye soktu. Fransız ekibi bu transfer için Fenerbahçe'ye 18 milyon euro ödeyecek.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de beklenen oldu! Kim Min-jae'nin serbest kalma bedelini yatıran Fransız ekibi Rennes transferi tamamladı - Son Dakika


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23:12 Fenerbahçe'de beklenen oldu! Kim Min-jae'nin serbest kalma bedelini yatıran Fransız ekibi Rennes transferi tamamladı
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de beklenen oldu! Kim Min-jae'nin serbest kalma bedelini yatıran Fransız ekibi Rennes transferi tamamladı - Son Dakika
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