Can Bartu Tesisleri 'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman; ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayıp, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Dayanıklılık koşuları yapan futbolcular, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları başladı - Son Dakika

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