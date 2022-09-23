Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları başladı

23.09.2022 19:49
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında 2 Ekim Pazar günü saat 20.00'de deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında 2 Ekim Pazar günü saat 20.00'de deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman; ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayıp, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Dayanıklılık koşuları yapan futbolcular, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları başladı - Son Dakika

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