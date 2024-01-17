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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler - Son Dakika
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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler

Fenerbahçe'de Emre Mor ile yollar ayrılıyor. Sarı-lacivertlilerde forma şansı bulamayan futbolcu ile Antalyaspor, Başakşehir ve Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor ilgileniyor.

17.01.2024 - 13:04,  Güncelleme: 13:15
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Samet Akaydin sonrası Fenerbahçe'de Emre Mor da takımdan ayrılmak üzere. 26 yaşındaki futbolcuya birçok kulüp talip oldu.

EYÜPSPOR HAREKETE GEÇTİ

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Emre Mor'un peşinde başta Antalyaspor ve Başakşehir olmak üzere birçok kulüp var. Arda Turan'ın raporu doğrultusunda Eyüpspor da Mor için harekete geçti.

SKOR ÜRETEMEDİ

Emre Mor Fenerbahçe'de bu sezon 4 maçta forma giydi. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.

Fenerbahçe\'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
YORUMLAR (1)
  • Gürhan TUNALI: Kiralık gider, seneye tekrar Fenerbahçe ye gelir. Fener in Emre ye, Emre nin Fenerbahçe ye ihtiyacı var... Seneye yerli futbolcular kıymete binecek... Yanıtla 1 4

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler - Son Dakika
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