Fenerbahçe'de Birlik ve Beraberlik Çağrısı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Birlik ve Beraberlik Çağrısı

07.06.2026 14:53
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Yusuf Buğra Tanık, seçimde birlik ve şampiyonluk vurgusu yaptı.

Fenerbahçe Kulübü başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alan Yusuf Buğra Tanık, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Tanık, Chobani Stadı'nın yanında yer alan eski Kenan Evren Lisesi'nin arsasında düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurulda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Genel kurul üyelerinin kendilerine güvendiğini belirten Yusuf Buğra Tanık, "Yola birlik ve beraberlik adı altında çıktık. Seçilirsek bunu devam ettireceğiz. Genel kurul üyelerimizin onlara layık olacağımızdan hiç şüpheleri olmasın. İnşallah şampiyon olacağız. Buna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Seçildikleri takdirde güçlü bir takım oluşturacaklarını aktaran Tanık, "Transfer, rakibimiz tarafından kampanya konusu edildi. Biz yıldız oyuncu alırız, en iyi hocayı da alırız. Bunları zaten yapacağız, önce birlik olalım. Ekonomik olarak güçlenelim ve şampiyon olalım. İki forvet ile anlaştık. Biri bitti, diğeri de bitmek üzere. Taraftarımızın gönlü rahat olsun. Hırslı ve duruş gösteren oyuncuları almamız lazım. Bize ruh lazım. Bunu istiyoruz. Önce ekonomiyi düzeltip şampiyon yapma günü. Herkesi sandığa davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Yönetim kurulu listesinde yer alan bir diğer isim Mehmet Aydın ise kongrede seçileceklerine inandıklarını belirterek "Aziz başkanla gittiğimiz yerlerde ciddi bir tevüccühle karşılaştık. İnşallah güzel bir netice alacağız. Fenerbahçe için hayırlı bir yıl diliyoruz. İnşallah bu sezonun sonunda şampiyonuz." dedi.

Aziz Yıldırım'ın Futbol AŞ yönetim kurulu listesinde bulunan Feridun Geçgel ise Fenerbahçe ruhunu yeniden getirmek istediklerini kaydetti.

Kötü gidişata son vermek için Aziz Yıldırım'ın aday olduğunu ifade eden Geçgel, "Aziz başkan, Fenerbahçe'nin birleştirici unsuru. Hakan Bey'in de Aziz başkanın yanında bulunmasını isterdim. Kazanan Fenerbahçe olacak. Aziz başkan bir senelik geliyor. İkinci seneyi düşünmüyor. Futbolu bilen bir liderimiz. Şampiyon olan Galatasaray ama konuşulan Fenerbahçe. Bu, Fenerbahçe'nin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Fenerbahçe ruhunu getirmemiz lazım. Bunu yapmazsak başarılı olamayız. Doğru transferler yapmak istiyoruz. İki oyuncuyla anlaştık. Birisi Vedat Muric, diğerini açıklamak istemiyorum. Seçilirsek doğru şeyler yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Fenerbahçe, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Birlik ve Beraberlik Çağrısı - Son Dakika

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