Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile yollar ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile yollar ayrıldı

Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'de Cenk Tosun ile yollar ayrıldı
15.01.2026 21:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'de Cenk Tosun ile yollar ayrıldı
Haber Videosu

Fenerbahçe, milli oyuncu Cenk Tosun ile sözleşme fesih konusunda anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, Cenk Tosun'un sözleşmesinin feshedildiği TFF'ye bildirildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de gelecek ve gidecek oyuncularla ilgili çalışmalar tam gaz devam ederken, beklenen ayrılık yaşandı.

CENK TOSUN İLE YOLLAR AYRILDI

Sarı lacivertliler, milli oyuncu Cenk Tosun ile sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladı. Kanarya, Cenk Tosun'un sözleşmesinin feshedildiği TFF'ye resmi olarak bildirildi.

KASIMPAŞA'YA GİDİYOR

Öte yandan Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu. Milli oyuncunun Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa ile yaptığı görüşmelerde anlaşmaya vardığı ve İstanbul ekibine kısa süre içerisinde imza atmaya hazırlandığı öğrenildi.

FENERBAHÇE KARİYERİ

2024-2025 sezonunun başında transfer olduğu Fenerbahçe'de 29 maça çıkan Cenk Tosun, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Cenk Tosun, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile yollar ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ates null Ates null:
    Bizden Fenere giden hangi futbolcu dikiş tutturmuş ki. 2 1 Yanıtla
    Yunus Yeniay Yunus Yeniay:
    sizden değil sadece fenere giden sönüyor ör; kerem 0 1
  • bdh76xgfwj bdh76xgfwj:
    Futbol kariyeri bitti FB’de bir varlık gösteremedi. 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jhon Duran ile gerginlik yaşayan Beytullah İpek o anları profil resmi yaptı, 17 bin takipçi kazandı Jhon Duran ile gerginlik yaşayan Beytullah İpek o anları profil resmi yaptı, 17 bin takipçi kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle bir araya geldi
DEM’li Sakık’ın sözleri TBMM’yi karıştırdı: Gereken her şeyi yaparız DEM'li Sakık'ın sözleri TBMM'yi karıştırdı: Gereken her şeyi yaparız
Aydın Doğan’ın damadı, Tavuk Dünyası ve Dürümle’deki hisselerinin yüzde 44’ünü sattı Aydın Doğan'ın damadı, Tavuk Dünyası ve Dürümle'deki hisselerinin yüzde 44'ünü sattı
Buse Terim’den Serenay Sarıkaya’ya: Sen insansan biz neyiz Buse Terim'den Serenay Sarıkaya'ya: Sen insansan biz neyiz
Üç ilde doğalgaz projesi için acele kamulaştırma kararı Üç ilde doğalgaz projesi için acele kamulaştırma kararı

21:19
Adana’da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
21:00
Galatasaray’dan Fenerbahçe olay cevap: Eşkıya sürüsü...
Galatasaray'dan Fenerbahçe olay cevap: Eşkıya sürüsü...
20:03
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
19:37
Türk Akıncı TİHA’lar Halep’in Deyr Hafir kentinde
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde
17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 21:36:40. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile yollar ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.