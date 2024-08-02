Fenerbahçe\'de deprem! Yönetim kurulu üyeleri Sertaç Komsuoğlu ve Simla Türker Bayazıt istifa etti

Spor

Fenerbahçe'de beklenmedik iki istifa birden geldi. Fenerbahçe Erkek Basketbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu ve Kadın Voleybol şubesinden sorumlu Simla Türker Beyazıt, kendi istekleriyle istifa etti.

KOMSUOĞLU'NUN YERİNE HAMDİ AKIN GELDİ

Fenerbahçe Kulübü, yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu'nun kendi isteğiyle görevinden istifa ettiğini ve yerine Hamdi Akın'ın getirildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Acar Sertaç Komsuoğlu, 21.06.2023 tarihinden beri yürüttüğü yönetim kurulu üyeliğinden kendi isteğiyle 02.08.2024 tarihinde istifa etmiştir. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne; istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Sayın Hamdi Akın'ın yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, 6102 sayılıTürk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına, istifa eden yönetim kurulu üyesinin görevli olduğu komite üyeliğinin, yeni atanan üye tarafından yerine getirilmesine, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Sertaç Komsuoğlu

Hamdi Akın

SİMLA TÜRKER BAYAZIT DA İSTİFA ETTİ

Öte yandan kulüpten yapılan açıklamada bir diğer yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt'ın da görevden ayrıldığı ve yerine Nezih Barut'un getirildiği açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın Simla Türker Bayazıt, 29.07.2022 tarihinden beri yürüttüğü Yönetim Kurulu üyeliğinden kendi isteğiyle 02.08.2024 tarihinde istifa etmiştir. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne; istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Sayın Nezih Barut'un yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, 6102 sayılıTürk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Simla Türker Bayazıt