Fenerbahçe'de Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü

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Fenerbahçe'de Fred ve Osayi-Samuel, Andertlecht ile deplasmanda oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Her iki futbolcu da sarı-lacivertlilerin bir üst turda oynayacağı ilk müsabakada forma giyemeyecek.

21.02.2025 00:33
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşmasında Belçika'nın Anderlecht takımına konuk oldu. Sarı-lacivertlilere, tribün olayları nedeniyle 15 dakika durduktan sonra yeniden başlayan müsabakada 2 kötü haber birden geldi.

FRED CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'de 45+1. dakikada orta alanda Leoni'ye yaptığı faul sonrasında sarı kart gören Fred, takımının UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna yükselmesi durumunda oynayacağı ilk maçta cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe'de Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü

OSAYI DE OYNAYAMAYACAK

Öte yandan Fenerbahçe'de kart sınırında bulunan bir diğer isim olan Osayi-Samuel de 53. dakikada kendi sahasının sağ kanadında Huerta'ya faul yaparak sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Her iki futbolcu da bir turdaki ilk maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertliler, bir üst tura İskoç ekibi Glasgow Rangers veya Yunan temsilcisi Olympiakos ile eşleşecek.

Fenerbahçe'de Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü
Fenerbahçe\'de Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Casper:
    İşte Bu İyi Olmadı.. Gerçi Bundan Sonra Kendi Seviyesinde Rakip Çıkar Taan Taaan Girer 6 4 Yanıtla
  • Berates Verse:
    Site admini ağır cinconlu heralde 0 0 Yanıtla
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