Fenerbahçe'de Geleneksel Bayramlaşma Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe'de Geleneksel Bayramlaşma Töreni

09.06.2025 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Kurban Bayramı'nda geleneksel bayramlaşma töreni düzenledi, birlik vurgusu yapıldı.

FENERBAHÇE Kulübü'nde geleneksel bayramlaşma töreni Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde gerçekleştirildi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen törene; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Genel Sekreter Burak Kızılhan, Yüksek Divan Kurulu üyeleri, sporcular, kongre üyeleri ve aileleri katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Mosturoğlu, "Herkesin bayramını tebrik ediyorum. Umuyorum ve diliyorum ki nice bayramlarda mutlu huzurlu ve bir arada burada oluruz. Tekrar iyi bayramlar diliyorum. Sağ olun, var olun" ifadelerini kullandı.

Başkan Ali Koç ise, "Öncelikle büyük Fenerbahçe camiamızın ve bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. İnşallah birlikte nice bayramlar. Bayramlar kültürümüzün geleneğimizin bir parçasıdır, tıpkı Fenerbahçemizde olduğu gibi. Bugün burada bizi bir araya getiren bayram coşkusu olsa da bizlere her zaman gururlandıran sevgi kaynağımız olduğunu da hiç aklımızdan çıkartmayalım. Fenerbahçe her zaman dediğimiz gibi dünyanın en büyük spor kulübüdür. Fenerbahçe her zaman bağımsızdır. Basketbol şubemizde bir kez daha nasıl bir spor kulübü olduğumuzu gösterdik. Son derece zor geçen sezonun Aralık'ta alınan farklı sonuçlar ve sezonun büyük bölümünde yaşanan sakatlıklara rağmen bu güzel takım büyük bir özveri ve mücadeleyle kupasını kazandı. Fenerbahçe bayrağını basketbolda Avrupa'nın zirvesine taşımayı bir kez daha başardı. Bu başarıyı başta futbol olmak üzere rekabet ettiğimiz bütün alanlara taşımak için var gücümüzle çalışmalarımız devam etmektedir. Değerli Fenerbahçeliler biz büyük bir camiayız. Camiamızın bugün en çok ihtiyacı olan ve tarih boyunca en büyük gücümüz olduğunu söylediğimiz birlik ve beraberliğe ihtiyacımız vardır. Her gün yeni bir yalan haber üretiliyor. Asılsız söylentiler yayılıyor. Öyle bir noktaya geldi ki ailelerimiz ve özel hayatımız hedef alınmaktadır. Ama şunu da adım gibi net biliyoruz. Sağduyulu her Fenerbahçeli bu kara propagandanın farkında. Özlemini duyduğunuz şampiyonluğa hep birlikte ulaşacağız. Tüzüğümüzde kongre üyelerimize tanınan her hakkı kulübümüzün kurum demokrasisinin temel unsurlarından biri olarak görmekteyiz ve saygı duymaktayız. Bunu da defalarca ifade ettik. Kongre üyelerimizin seslerini duyuyoruz. Tekrar planlıyoruz. Ancak ne yazık ki bir süredir özellikle sosyal medya üzerinden gerçeklerin ciddi anlamda çarpıtılarak yeri geldiği zaman olmayan şeyler üretilerek kamuoyunun bilinciyle yanıltıldığını camiamızın duygusal bağlılığının ve güven duygusunun sarsılmaya çalışıldığını üzüntü ve endişeyle izliyoruz. Fenerbahçelilerin hiç endişesi olmasın. Bu kulübün sahibi taraftarlarımız ve onların temsilcisi olan genel kurul üyelerimizdir. Fenerbahçe'nin geleceğini belirleyecek olan da yine üyelerimizin vereceği kararlar olacaktır. Bu kararların verileceği yer ise Eylül ayında gerçekleştireceğimiz kongremiz olacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Sosyal Medya, Fenerbahçe, Politika, Ali Koç, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Geleneksel Bayramlaşma Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze’ye yardım götüren gemiye İsrail’den ambargo İnterneti kararttılar Gazze'ye yardım götüren gemiye İsrail'den ambargo! İnterneti kararttılar
Fenerbahçe’den ayrılan Mario Branco’nun yeni takımı belli oluyor Duyanlar çok şaşırdı Fenerbahçe'den ayrılan Mario Branco'nun yeni takımı belli oluyor! Duyanlar çok şaşırdı
100 yıllık bayram geleneği: Deve kostümü ile kapı kapı dolaşıp para topluyorlar 100 yıllık bayram geleneği: Deve kostümü ile kapı kapı dolaşıp para topluyorlar
Edin Dzeko geri dönüş yolunda İşte görüştüğü takım Edin Dzeko geri dönüş yolunda! İşte görüştüğü takım
Galatasaray Osimhen’in alternatifini buldu Yine bir dünya yıldızı Galatasaray Osimhen'in alternatifini buldu! Yine bir dünya yıldızı
Diyarbakır’daki yangın faciası soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklandı Diyarbakır'daki yangın faciası soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı
Jude Bellingham’ın kardeşi Jobe Bellingham’dan tarihe geçen transfer Jude Bellingham'ın kardeşi Jobe Bellingham'dan tarihe geçen transfer
Beşiktaş’ın eski yıldızı N’Koudou Süper Lig’e geri dönebilir Beşiktaş'ın eski yıldızı N'Koudou Süper Lig'e geri dönebilir
Denizli’de tarlada çalışan aileye yıldırım isabet etti Denizli'de tarlada çalışan aileye yıldırım isabet etti
5 saat 29 dakikalık tarihi final Fransa Açık’ta zafer Alcaraz’ın 5 saat 29 dakikalık tarihi final! Fransa Açık'ta zafer Alcaraz'ın
Semih Kılıçsoy’un harika golü Ümit Milli Takım’a galibiyeti getirdi Semih Kılıçsoy'un harika golü Ümit Milli Takım'a galibiyeti getirdi

16:01
İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı
İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı
12:59
Sena Düzgün’ü mezarında da rahat bırakmadılar
Sena Düzgün'ü mezarında da rahat bırakmadılar
23:54
Kayserispor’da Jakirovic dönemi sona erdi
Kayserispor'da Jakirovic dönemi sona erdi
23:04
Ergin Ataman’ın Panathinaikos’u olaylı seriyi kaybetti Şampiyon Olympiakos
Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u olaylı seriyi kaybetti! Şampiyon Olympiakos
22:52
ABD’de en az 16 kişiyi taşıyan uçak yere çakıldı
ABD'de en az 16 kişiyi taşıyan uçak yere çakıldı
22:49
Dev finale Ali Koç damgası Binlerce kişi önünde o pankartı açtı
Dev finale Ali Koç damgası! Binlerce kişi önünde o pankartı açtı
22:43
Tatilciler dönüşe geçti, 43 ili birbirine bağlayan kavşakta trafik kilitlendi
Tatilciler dönüşe geçti, 43 ili birbirine bağlayan kavşakta trafik kilitlendi
22:40
Beşiktaş Fibabanka’dan Anadolu Efes’e 27 sayılık dev fark
Beşiktaş Fibabanka'dan Anadolu Efes'e 27 sayılık dev fark
22:28
Gazze’ye yardım etmek için yola çıkan Brezilyalı aktivistten çağrı: Lütfen ayağa kalkın
Gazze'ye yardım etmek için yola çıkan Brezilyalı aktivistten çağrı: Lütfen ayağa kalkın
22:20
ABD’de çatışmalar şiddetlendi, Trump’ın emriyle asker sokağa indi
ABD'de çatışmalar şiddetlendi, Trump'ın emriyle asker sokağa indi
22:15
İsrail, Hamas’ın Gazze lideri Muhammed Sinvar’ın cansız bedenini bulduğunu iddia etti
İsrail, Hamas'ın Gazze lideri Muhammed Sinvar'ın cansız bedenini bulduğunu iddia etti
22:09
Semih Kılıçsoy’un harika golü Ümit Milli Takım’a galibiyeti getirdi
Semih Kılıçsoy'un harika golü Ümit Milli Takım'a galibiyeti getirdi
21:59
5 saat 29 dakikalık tarihi final Fransa Açık’ta zafer Alcaraz’ın
5 saat 29 dakikalık tarihi final! Fransa Açık'ta zafer Alcaraz'ın
21:57
Denizli’de tarlada çalışan aileye yıldırım isabet etti
Denizli'de tarlada çalışan aileye yıldırım isabet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2025 17:13:36. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Geleneksel Bayramlaşma Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.