Fenerbahçe'de Genel Kurul Açıklaması - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'de Genel Kurul Açıklaması

14.06.2025 00:18
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Alper Alpoğlu, tüzük ve medeni kanun çatışmasını ele alarak, üye imza süreci hakkında bilgi verdi.

Fenerbahçe Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu, olağanüstü genel kurula ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Televizyonu'na konuşan Alpoğlu, sarı-lacivertli kulübün tüzüğüyle medeni kanunun çeliştiğine yönelik uyarılar aldıklarını belirtti.

Hukukçulardan görüş aldıklarını aktaran Alpoğlu, "Gelen görüş Medeni Kanunun uygulanması yönündeydi. Medeni Kanunun 75. maddesi ne diyor? 'Bu nisap hesaplanırken tüm kongre üyeleri baz alınmalıdır.' diyor. Tüzüğümüzün 20/C maddesi de 'Aidat ödeyen kongre üyeleri baz alınmalıdır.' diyor. Ortada da zaten büyük fahiş bir fark yok zaten. Biz kongre üyelerimizden bize gelen sorulara karşı eksiksiz olarak cevap vermeye gayret ediyoruz. Bizim hukukçu bilirkişilerden, akademisyenlerden alınan rapor burada kanun hükmünün amir hüküm, emredici olduğudur ve tüzüğün üzerinde olduğu bu sebeple kanun hükmünün uygulanması gerektiği yönünde bir rapor geldi bize." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na da konuyu sorduklarını kaydeden Alpoğlu, cevabın bugün geldiğini söyleyerek şunları ifade etti:

"Medeni Kanunun 75. maddesi amir hüküm olduğu yani kanun hükmü olduğu, kanunlar hiyerarşisi gereği de kanunun her şeyin üstünde olduğu yani tüzüğün bir kanuna aykırı olamayacağı yönünde bir cevap geldi bakanlıktan. Gelen o cevap neticesinde de tüm üye sayısının 1/5'inin uygulanabileceği yönünde bakanlığın bize bildirmiş olduğu mütalaası oldu. Zaten bizim aldığımız görüşler de bu yöndeydi. O sebepten bizim kamuoyunda bugün yoğun şekilde konuşulan sorunun cevabı olacağını inanıyorum. Bakanlığın bize bildirmiş olduğu görüş bu. Bizim de aldığımız bağımsız görüşler bu yönde."

"Şu an için 234 adet kulübümüze ulaşmış imza var"

Alper Alpoğlu, kendilerine ve yüksek divan kuruluna toplam 234 imzanın ulaştığını bildirdi.

Mevcut üye sayısının 54 bin 907 olduğu bilgisini veren Alpoğlu, şöyle devam etti:

"Bunun 1/5'i 10 bin 995 ediyor. Aidatını ödeyen üye sayımız da 46 bin 939. Yani aslında çok büyük bir fark oluşmuyor. Kulüp olarak bizim geçen hafta yaptığımız açıklamada teslim edilen imza sayısı 229'du. 229 adet kulübümüze gelen beyan, imza var. Bu hafta da 5 imza daha gelmiş şu an için 234 adet kulübümüze ulaşmış imza var. Bu sayıya yüksek divan kuruluna teslim edilen imzalar da dahil. Yüksek divan kurulundan imzaları belirli periyotlarla alıyoruz. Yüksek divan kuruluna ve bize gelen toplam imza sayısı şu ana kadar 234. Biz şu ana kadar ne kadar imza toplandığını bilmiyoruz. Bakanlığa sorduğumuz soru bile üyelerimizin bir hak kaybına uğramamaları adınaydı. Sicil kurulunun yaptığı incelemede 234 imzanın içerisinde aidat ödemediği için geçersiz sayılacak imzalar da var. O kişilerin de bir hak kaybı uğramaması adına bakanlığa soru sorduk."

Bakanlığın cevabına göre şeffaf hareket edeceklerini vurgulayan Alpoğlu, "Tüzükler kanuna aykırı olamaz. Farklı görüşler olabilir. Buna katılmayanlar olabilir. Çünkü bakanlığın görüşü de bir görüş. Orası amir bir görüş ve sonuçta biz oraya bağlıyız. Bakanlığın resmi kurumunun bize vermiş olduğu cevap nezdinde hareket edeceğiz. Tüm kongre üyelerimizin 1/5'ini esas alarak hareket edeceğiz. Tüm kongre üyelerimizin haklarını korumak adına Fenerbahçe kurumsallığına yakışır bir şekilde süreci ilerletmeye çalışıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Genel Kurul Açıklaması - Son Dakika

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