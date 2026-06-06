Fenerbahçe'de Genel Kurulda Tartışmalar - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Genel Kurulda Tartışmalar

06.06.2026 12:28
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Fenerbahçe kongresinde Hakan Safi'nin gelişiyle tezahüratlar yükseldi, toplantıya 15 dakika ara verildi.

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı Hakan Safi'nin stada gelmesi üzerine tribünlerde başlayan tezahüratların ardından kongre divan başkanı Şekip Mosturoğlu, genel kurula 15 dakika ara verdi.

Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulun ilk gününde başkan adayı Hakan Safi'nin tribüne gelmesiyle birlikte tezahüratlar yükseldi.

Safi'yi destekleyen genel kurul üyelerinin tezahüratlarına karşılık olarak Aziz Yıldırım destekçileri de Yıldırım lehine bağırmaya başladı.

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Hulusi Kesgin'in denetim kurulu raporlarını okuduğu sırada yapılan karşılıklı tezahüratların ardından kongre divan başkanı Şekip Mosturoğlu, üyeleri önce uyardı, sonrasında toplantıya ara verdi.

15 dakikalık aranın ardından genel kurul, denetim kurulu raporlarının okunmasıyla devam etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Hakan Safi, Fenerbahçe, 3. Sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

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