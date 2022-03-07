Fenerbahçe'de Gustavo ve Novak takımla çalıştı - Son Dakika

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-lacivertlilerde bir süredir sakatlıkları sebebiyle takımdan ayrı kalan Luiz Gustavo ve Filip Novak da idmanda yer aldı.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanı Trabzonspor maçında forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladıkları idmanda 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Luiz Gustavo ve Filip Novak, ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken; Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'nun tedavilerine devam edildi. - İSTANBUL