Fenerbahçe'de Gustavo ve Novak takımla çalıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'de Gustavo ve Novak takımla çalıştı

07.03.2022 15:32
Fenerbahçe'de Gustavo ve Novak takımla çalıştı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-lacivertlilerde bir süredir sakatlıkları sebebiyle takımdan ayrı kalan Luiz Gustavo ve Filip Novak da idmanda yer aldı.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanı Trabzonspor maçında forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladıkları idmanda 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Luiz Gustavo ve Filip Novak, ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken; Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'nun tedavilerine devam edildi. - İSTANBUL

Fenerbahçe'de Gustavo ve Novak takımla çalıştı
Fenerbahçe'de Gustavo ve Novak takımla çalıştı
Fenerbahçe'de Gustavo ve Novak takımla çalıştı
Fenerbahçe'de Gustavo ve Novak takımla çalıştı
Fenerbahçe'de Gustavo ve Novak takımla çalıştı
Fenerbahçe'de Gustavo ve Novak takımla çalıştı
Fenerbahçe'de Gustavo ve Novak takımla çalıştı

YORUMLAR
500
Lider, Trabzonspor çizgisini bozmuyor Lider, Trabzonspor çizgisini bozmuyor Trabzonspor'da Nwakaeme istikrarı Trabzonspor'da Nwakaeme istikrarı

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Luiz Gustavo, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Gustavo ve Novak takımla çalıştı - Son Dakika


Son Dakika
15:31 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Bizim bayrağımızda kan yoktur ve olmayacak!
15:28 Kadın muhtarlarla buluşan İmamoğlu manşeti verdi: Kadınlar İBB Başkanı'na diz çöktürttü
15:27 Fenerbahçe derbisinde kalp krizi geçirmişti, son yolculuğuna uğurlandı!
15:23 Son dakika: Bakan Nebati'den stokçuluk yapanlara sert uyarı: Bunun altında kalırsınız
15:18 Kremlin, savaşı durdurmak için öne sürdüğü 4 koşulu açıkladı: İşte o 4 madde!
15:11 ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Rusya'ya sert çıkış: Savaş uçakları teyakkuzda bekliyor, baskıyı artıracağız
15:05 Son Dakika: Şaşırtan ayrılık! Teknik direktör Nestor El Maestro, Göztepe'den gitti
15:05 Adalet Bakanı Bozdağ: Stokçulukla ilgili yeni düzenleme geliyor
14:31 Rusya, dost olmayan ülkeleri sıraladı! Aralarında Türkiye var mı?
14:30 Kredi çekmeyi düşünüyorsanız tam zamanı: Bankalar faiz oranlarını düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 15:45:37. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Gustavo ve Novak takımla çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement