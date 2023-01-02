Bu sezon yalnızca 10 dakika forma giyebilen Mesut Özil, Türkiye'den ayrılıyor! Yeni takımı çok konuşulacak

Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle Fenerbahçe'den transfer olduğu Başakşehir'de çok az maça çıkan Mesur Özil'e sürpriz bir talip çıktı.
Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre, Al-Fayha, Mesut Özil'i renklerine bağlamak istiyor. Başakşehir ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek deneyimli futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 1 maçta sadece 10 dakika forma giyebildi.
Bu sezon forma giydiği 4 maçta 66 dakika sahada kalan Mesut Özil, Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'ya transfer olması durumunda Trabzonspor'un eski yıldızı Nwakaeme ile takım arkadaşı olacak.
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