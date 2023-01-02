Bu sezon yalnızca 10 dakika forma giyebilen Mesut Özil, Türkiye'den ayrılıyor! Yeni takımı çok konuşulacak - Son Dakika
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Bu sezon yalnızca 10 dakika forma giyebilen Mesut Özil, Türkiye'den ayrılıyor! Yeni takımı çok konuşulacak

02.01.2023 11:31

Büyük sükse yaparak geldiği Fenerbahçe'de sergilediği performansla büyük hayal kırıklığı yaratan Mesut Özil, transfer olduğu Başakşehir'de ise bu sezon yalnızca 1 maçta 10 dakika forma giyebildi. Sakatlıklarla boğuşan Özil'in Trabzonspor'un eski yıldızı Nwakaeme'nin de formasını giydiği Al-Fahya'ya transfer olacağı ileri sürüldü.

Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle Fenerbahçe'den transfer olduğu Başakşehir'de çok az maça çıkan Mesur Özil'e sürpriz bir talip çıktı.

SÜPER LİG'DE 10 DAKİKA FORMA GİYDİ

Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre, Al-Fayha, Mesut Özil'i renklerine bağlamak istiyor. Başakşehir ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek deneyimli futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 1 maçta sadece 10 dakika forma giyebildi.

NWAKAEME İLE TAKIM ARKADAŞI OLACAK

Bu sezon forma giydiği 4 maçta 66 dakika sahada kalan Mesut Özil, Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'ya transfer olması durumunda Trabzonspor'un eski yıldızı Nwakaeme ile takım arkadaşı olacak.

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Son Dakika Spor Bu sezon yalnızca 10 dakika forma giyebilen Mesut Özil, Türkiye'den ayrılıyor! Yeni takımı çok konuşulacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu sezon yalnızca 10 dakika forma giyebilen Mesut Özil, Türkiye'den ayrılıyor! Yeni takımı çok konuşulacak - Son Dakika
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