Fenerbahçe'de ikinci Pereira dönemi 171 gün sürdü

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın sarı-lacivertli futbol takımındaki ikinci dönemi 171 gün sürdü.

Sarı-lacivertlilerin Spor Toto Süper Lig'de 2014'ten bu yana süren şampiyonluk özlemini sonlandırmak için büyük umutlarla ikinci kez takımın başına getirdiği Vitor Pereira, beklentileri karşılayamadı.

2 Temmuz'da "Yarım kalan işimi tamamlamaya geldim." ifadesini kullanarak Fenerbahçe'nin başına geçen Portekizli teknik adamla, istenilen performansın sergilenememesi üzerine 171 gün sonra yollar ayrıldı.

Fenerbahçe, Pereira yönetiminde Süper Lig'in geride kalan 17 haftasında lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde yer alarak şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kaldı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde de kötü bir grafik çizdi ve grup aşamasını 3. sırada tamamlayarak organizasyona veda etti.

Ligde 17 maçta 8 galibiyet

Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın ikinci döneminde Süper Lig'de oynadığı maçlarda 1,8 puan ortalaması yakaladı.

Sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcı yönetiminde çıktığı 17 lig maçında 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Hanesine 28 puan yazdırabilen Fenerbahçe, 17 hafta sonunda lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde 5. sırada yer aldı.

Bu müsabakalarda 28 gol atan sarı-lacivertli ekip, kalesinde ise 22 gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi'nde bekleneni veremedi

Sarı-lacivertli takım, Vitor Pereira'nın ikinci kez görev aldığı süreçte UEFA Avrupa Ligi'nde de kötü bir grafik çizdi.

Fenerbahçe, 2021-2022'de Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda play-off turu ve grup aşamasında 8 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, bu müsabakaların 3'ünü kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve 2'sinden mağlup ayrıldı.

Söz konusu maçlarda 13 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.

Oyun sistemi eleştirildi

Fenerbahçe'deki ikinci döneminde Vitor Pereira'nın ısrarla 3-4-2-1 sistemini tercih etmesi, futbol kamuoyu tarafından büyük eleştiri aldı.

Sezon başından bu yana bir türlü kadro istikrarını sağlayamayan Portekizli teknik adam, formasyonu esnetmemesi ve oyuncu değişikliklerinde verdiği kararlarla da eleştirilerin hedefi haline geldi.

Pereira, ligde 17 haftalık periyotlar dikkate alındığında ise ilk döneminin oldukça gerisinde kaldı. Fenerbahçe, Portekizli teknik adamın görev yaptığı 2015-2016 sezonunda 17 haftalık periyotta 40 puan toplamıştı.

İlk dönemi 14 ay sürmüştü

Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin başındaki ilk döneminde 14 ay görev yapmıştı.

Portekizli teknik adam yönetiminde 2015-2016 sezonunda Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'ne son 32 turunda veda etmişti. Fenerbahçe, Türkiye Kupası finalinde ise Galatasaray'a mağlup olmuştu.

Fenerbahçe'nin 2016-2017 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa ekibi Monaco'ya elenmesinin ardından Pereira'nın sözleşmesi tek taraflı feshedilmişti.

Sarı-lacivertli ekip, Vitor Pereira'nın ilk döneminde çıktığı 62 resmi maçta 38 galibiyet, 15 beraberlik ve 9 yenilgi yaşamıştı.