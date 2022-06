Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a veda edildi

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'a 2021 yılı Mali Olağan Genel Kurulu'nda veda edildi.

Fenerbahçe'de sezon sonunda görevi sona eren teknik direktör İsmail Kartal'a 2021 yılı Mali Olağan Genel Kurul'da veda edildi. Burada bir konuşma gerçekleştiren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, "Gönül bağı sağlamsa yük de güzeldir yol da, yolculuk da. İsmail hoca o dönem yükü çok ağır bir takıma geldi. Kendi geldi. Hepimiz gibi o da maçları seyrederken yaşadıklarımıza, şansımıza, bir kez daha çok büyük umutlarla başlayıp 8-9 hafta domine ettiğimiz ligde birden bire türbülansa girip izlerken acı çektiği için temasa geçti. İyi ki de geçmiş. Çünkü yük ağırdı. Atmosfer olumsuzdu. Zor günler geçiren bir camiaya bir nevi elinde değnekle nefes aldırdı. Daha da önemlisi tribünleri birleştirdi, barıştırdı, umut verdi, tribünleri mutlu etti. Bize bu zor yolu güzel kıldı. Bu yolculukta birbirimize duyduğumuz güvenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi ama her şeyden önemlisi ama Fenerbahçe'nin ne olduğunu bizzat gösterdi. Hocamız Fenerbahçe'de de 10 yıllık futbolculuk kariyerinde 175 maça çıktı. Bunun dışında belki unutmuşunuzdur sadece A takım teknik direktörü olarak değil, teknik direktör olarak muhtelif kademelerde 18,5 yıl camiamıza hizmet etti. Genç yıllarından beri tanıdığım için ve her geçen gün daha yozlaşan etik değerlerin alt üst edildiği, futbol ikliminin her zaman temiz pırıl pırıl yüzü oldu, futbolcuyken de teknik direktörken de. Dolayısıyla Fenerbahçe çatısı altında farklı görevler altında bulunduğu uzun yıllar boyunca karakteriyle, duruşuyla, başarısıyla bu kulüpte ömür boyu devam edecek çok sağlam bir gönül sözleşmesi var. 2014-2015'te hala faili meçhul olan suikast girişiminde takımımızın hatta Türk sporunun Türkiye'nin canına kastedildiği bu kara sezonda psikolojikmen altüst olmuş takımımızı yeniden ayağa kaldırmak için nasıl dimdik durduysa, canla başla mücadele ettiyse hep doğrunun yanında olduysa bu sezonda sıkıntılı zor acılı günlerimizde güneş gibi doğdu ve yüzümüzü bahara çevirdi" dedi.

"İyi ki Fenerbahçe'nin çocuğu İsmail Kartal gibi bir değerimiz var"

Fenerbahçe için en zor günde kayıtsız şartsız hiçbir ekonomik beklentisi olmadan elini taşın altına koyduğunu vurgulayan Başkan Koç, "İsmail Kartal, Fenerbahçe ile var olan değil, Fenerbahçe için var olan profillerden biridir. 18 hafta boyunca liderliğimizi yaptı. Kendini güvenini kaybetmiş bir futbolcu topluluğunu ayağa kaldırdı, takım yaptı. İyi takıma sahibiz, ama bu kağıttaydı. O sahada bunun potansiyelini gösterdi. Görevde bulunduğu 18 hafta boyunca 2.03 puan ortalaması 18 hafta boyunca puan lideri, en çok ikinci gol atan takım, bütün sezona baktığımız zaman en iyi averajı olan takım. 5'ten 2'ye çıkararak Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı sağladı. Samandıra'ya giderdik bazen yemeklere katılırdık çatal bıçak sesi gelirdi. Şimdi gittiğiniz zaman keyif alan, yüzü gelen, birbiriyle kaynaşan, muhabbet eden bir atmosfere çevirdi. Bunu yapmak için esas olan Fenerbahçe'dir dedi. Kimsenin geçmişine konumuna kariyerine bakmadan doğru olanı zorda olsa yapılması için hareket etti ve inandı aldığı kararların arkasında durdu. Fenerbahçe A takımının takım olmasında başarılı olmasında çok büyük katkı sağladı. Samandıra'da yaptığı bu pozitif ortam önümüzdeki sezon mutlu sona ulaşacağı yolun en önemli adımlarından biri olacaktır. Kısacası başarıya inanan bir takım bıraktı bizlere. 'Zamanımız yok, camianın kenetlenmesine ihtiyacımız var bu takım iyi bir takım ama inancını kaybetmiş ama kazanmayı öğrenecek ve başladığında kendine gelecek ve ayağa kalkacak' dedi. Aynen öyle yaptı. Fenerbahçe sahada ne kadar güçlü olduğunu ve kenetlendiğinde neler yapabileceğini başta kendi taraftarımız olmak üzere tüm camiaya gösterdi. Hangi açıdan bakarsak bakalım bu kararı vermek kolay olmadı. Hatta 4 senelik görev süresi boyunca aldığımız en zor karar olduğunu söyleyebilirim. Peki o zaman niye değişim? İşte bu kararın cevabını vermek çok ama çok güç. Böyle bir karar aldık. Hocamıza da ilettik. Hiçbir zaman gizli saklı oynamadık. Başından beri hocamızla ilk oturduğumuz günden beri niyetimizi açık net bir şekilde kendimizi anlattık. Görev süresi boyunca birkaç kez gündeme geldi. Ama gerçekten bunun cevabını ermek çok çok zor. Ama şunu da biliyorum ki İsmail hoca belki de çok uzun zaman geçmeden tekrar bu camia ile yolları kesişecek. Hatta kendisine ifade ettiğimiz gibi teknik direktör kariyerinden ayrılmak isterse resmi olarak aramızda bulunacak. İyi ki Fenerbahçe'nin çocuğu İsmail Kartal gibi bir değerimiz var" şeklinde konuştu.

İsmail Kartal: "Yeni gelen hocamızla birlikte birkaç takviye ile Fenerbahçe'miz şampiyon olacaktır"

Fenerbahçe Mali Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan Teknik Direktör İsmail Kartal, "Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Divan başkanımız, başkanımıza yöneticilerime genel kurul üyelerimize camiama ve büyük Fenerbahçe taraftarına herkese merhaba diyorum. Ben hayatım boyunca Fenerbahçe'yi ailece izler, gerçekten çok seven bir aileyiz. Ben Fenerbahçeli İsmail Kartal olduysam bu arma sayesinde oldum. Fenerbahçe'nin armasının anlamı bence göründüğünden yazılandan çok daha büyüktür. Bunu okudukça Samandıra'da boş zamanlarımızda bu armanın renklerini tartışmasını yaptığımızda dünyada eşinin benzerinin olmadığı bir arma olduğunu gördük. Göreve geldiğim ilk gün oyuncularımla bir toplantı yaptım. Çok açık ve net. Ben duygularımı karşımdaki insana içten net bir şekilde aktarabilen bir insanım. Hayatım boyunca rol yapmadım yapamam. Onlara dedim ki 'bizim bir borcumuz var'. Hepsi şaşırdı. 'Bu borcu ödeyeceğiz' dedim. Ben bunun için buraya geldim dedim. Durdular ve dediler ki 'bu borç ne, kime borcumuz var.' Taraftarı ve camiayı gösterdim. Öyle bir gün gelecek ki buraya 50 bin kişi gelecek bu gelen 50 bin kişi işte benim takımım, futbolcum bu, işte biz bu futbolu görmek istiyoruz. Ben buraya bunun için geldim, başaracağız dedim. 'Gece gündüz çalışıp birbirimize saygılı olacağız, biz borcumuzu ödeyeceğiz' dedim. 'Her maça 50 bin kişi gelen ortaya koyduğunuz performansı taraftara yaşatarak sizler sunacaksınız. Bunu yaptığımız zaman ikinci yarının şampiyon takım olacağız, oynadığınız futboldan keyif alacaksınız' dedim. Çok karakterli oyuncularımız var. Hep beraber çok çalıştık, el ele verdik bugünlere geldik. Taraftarla yönetime camiamızla bütünleştik. Herkes Fenerbahçe'nin oynadığı futbolu takdir etti. Geldiğimiz nokta itibarıyla kendime yakışır şekilde kapattık" ifadelerini kullandı.

"Bundan sonraki sezonlarda şampiyonluğun favorisi Fenerbahçe'dir"

Takımın oyun gücü yapısı olduğuna ve taraftarların da bu oyuna alıştığını aktaran Kartal, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Yeni gelen hocamızla birlikte birkaç iyi transferle bu takım yeni sezonda Allah'ın izniyle şampiyon olacak. Bu süreçte bana her zaman destek olan başkanım Ali Koç ile 17-18 yaşından beri arkadaşız. Yöneticilerime, taraftarlarıma, medya mensuplarına, Samandıra'daki personele, en büyük pay sahibi oyuncularıma teşekkür ediyorum. Başkanıma ayrıca teşekkür etmek istiyorum. 'Buranın patronu sensin, ne istiyorsan onu yap' dedi. Bu önemli bir şeydir. 'Sonuna kadar senin arkandayız her alacağın kararda seninle beraberiz' dediler. Bu yüksek özgüvenle bende kendimi daha rahat hissettim ce çalıştım hep birlikte başarıyı elde ettik. Ekibime, personele, camiama, medya mensuplarına, büyük Fenerbahçe taraftarları, benim verdiğim mesajları alarak desteklediler biz de mahcup etmedik. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Başkanımız bundan sonraki sezonlarda beraber çalışabileceğimizi söyledi, teşekkür ediyorum. Bundan sonra zaman nasıl biter bilmiyorum. Tek düşüncem var. Yeni sezon ve bundan sonraki sezonlarda şampiyonluğun favorisi Fenerbahçe'dir. Bunu her zaman biliyorum. Taraftarlarımızın camiamızın beklentileri var. Bu camia fazlasını hak ediyor. Çok daha fazlasını yapacak gücümüz var. Bundan sonraki sezonlarda başaracağını düşünüyorum. Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun" diye konuştu.