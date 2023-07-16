Fenerbahçe'de İsmail Kartal, takımdan gönderilecek oyuncuları belirledi - Son Dakika
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal, takımdan gönderilecek oyuncuları belirledi

16.07.2023 17:30

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, Rusya kampının ardından takımdan gönderilecek oyuncuları belirledi. Joao Pedro, Willian Arao, Gustavo Henrique, Diego Rossi, Nazım Sangare, Serdar Dursun ve Attila Szalai'nin takımdan ayrılacağı açıklandı.

Sarı-lacivertlilerde 3'üncü dönemine başlayan İsmail Kartal, Rusya kampının ardından takımdan gönderilecek isimleri belirledi.

GELENLER KADAR GİDENLERDE ÖNEMLİ

9 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek ve için iddialı bir kadro kurmaya çalışan Fenerbahçe'de gelen oyuncular kadar gidecek oyuncularda büyük önem arz ediyor.

Listede çok sevilen isimler de var! İsmail Kartal takımın yarısına yol verdi

7 İSME BİRDEN YOL GÖRÜNDÜ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana kendini gösteremeyen, ve inişli çıkışlı performanslar sergileyen futbolcular arasından olan Joao Pedro, Willian Arao, Gustavo Henrique, Diego Rossi, Nazım Sangare ve Serdar Dursun takımda düşünülmüyor. Ayrıca yeni transferler Alexander Djiku ve Becao'nun gelmesiyle Kartal'ın kadrosunda forma şansı bulması zor gözüken Attila Szalai'yi de takımdan gönderilecek oyuncular arasında yer alıyor.

Listede çok sevilen isimler de var! İsmail Kartal takımın yarısına yol verdi
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İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de İsmail Kartal, takımdan gönderilecek oyuncuları belirledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de İsmail Kartal, takımdan gönderilecek oyuncuları belirledi - Son Dakika
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