Fenerbahçe'de istenmeyen Nazım Sangare, yüksek maaşı nedeniyle kulüp bulamıyor - Son Dakika

Fenerbahçe'de istenmeyen Nazım Sangare, yüksek maaşı nedeniyle kulüp bulamıyor

Son Güncelleme: 13.09.2023 10:37

Fenerbahçe'nin 2020'de transfer ettiği Nazım Sangare, geçen sezon hiç süre alamadı ve kendisine kulüp bulamıyor. 29 yaşındaki futbolcunun yüksek maaşı, transferine engel oluyor.

Fenerbahçe'nin 2020'de Antalyaspor'dan 1.75 milyon euroya kadrosuna kattığı Nazım Sangare, geçen sezon hiç süre alamadı. Kadroda düşünülmeyen 29 yaşındaki futbolcuya, yüksek maaşı nedeniyle hiçbir kulüp yanaşamıyor.

KULÜP BULAMADI

Fanatik'te yer alan habere göre; 2021-2022 sezonunda diz bağları kopan ve geçen sezon Fenerbahçe'de süre alamayan Nazım Sangare, kendisine kulüp bulamıyor. Fenerbahçe'de istenmeyen 29 yaşındaki futbolcunun maaşı sarı-lacivertlilerden ayrılmasına engel oluyor.

MAAŞINDA İNDİRİME GİTMİYOR

Nazım Sangare, Fenerbahçe'de kazandığı 1.5 milyon euroluk maaşında indirime gitmiyor. Deneyimli sağ beke talip olan takımlar bu nedenle transferde geri adım atıyor.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de istenmeyen Nazım Sangare, yüksek maaşı nedeniyle kulüp bulamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de istenmeyen Nazım Sangare, yüksek maaşı nedeniyle kulüp bulamıyor - Son Dakika
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