Fener'in golcüsüne İtalya Serie A ekibinden transfer teklifi geldi! Ne karar vereceği merakla bekleniyor - Son Dakika
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Fener'in golcüsüne İtalya Serie A ekibinden transfer teklifi geldi! Ne karar vereceği merakla bekleniyor

04.11.2022 20:47

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonu 15 gol, 3 asistlik performansla tamamlamasının ardından bu sezon Jorge Jesus'un planları arasında yer almayan ve forma şansı bulamayan Serdar Dursun'a İtalya Serie A ekibi Spezia'dan transfer teklifi geldi.

Jorge Jesus'un gözden çıkardığı Serdar Dursun'a sürpriz bir talip çıktı. Milli futbolcunun transferi için İtalyan ekibi Spezia devrede.

SPEZIA, SERDAR DURSUN'U İSTİYOR

Nicolo Schira'nın haberine göre, İtalyan Ligi ekiplerinden Spezia, Serdar Dursun ile ilgileniyor. Milli futbolcunun adı, yaz transfer döneminde Dinamo Kiev ve Adana Demirspor ile anılmıştı.

GEÇEN SEZON PARLADI

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan Serdar Dursun, 37 karşılaşmada 15 gol atıp, 3 asist yaptı. Milli futbolcu bu sezon ise 11 maçta 2 gol-2 asistlik performans gösterdi.

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