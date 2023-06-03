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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine sürpriz isimler düşünülüyor

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine sürpriz isimler düşünülüyor

03.06.2023 10:16

Süper Lig'de şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği belirsizliğini koruyor. Mircea Lucescu ve Volkan Demirel ikilisi en güçlü aday olarak görülürken, Montella ve Sergen Yalçın da adaylar arasında yer alıyor.

Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus'un yerine sürpriz bir isim düşünülüyor.

LUCESCU VE VOLKAN DEMİREL İKİLİSİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Salim Manav'ın haberine göre, Fenerbahçe, Jorge Jesus ile yola devam etmeyecek. Sarı-lacivertlilerde koltuğun en güçlü adayı ise Mircea Lucescu. Rumen hocanın ekibinde yer alması için ise Volkan Demirel'e teklif götürülmesi bekleniyor.

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MONTELLA VE SERGEN YALÇIN DA LİSTEDE

Fenerbahçe'de Lucescu ile Volkan Demirel ikilisinin dışında Adana Demirspor'ıun teknik direktörü Montella da adaylar arasında. Sarı-lacivertliler öte yandan Beşiktaş'tan sonra takım çalıştırmayan Sergen Yalçın ile de ilgileniyor.

YORUMLAR (1)
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Mircea Lucescu, Volkan Demirel, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine sürpriz isimler düşünülüyor - Son Dakika


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