Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine sürpriz isimler düşünülüyor

Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus'un yerine sürpriz bir isim düşünülüyor.
Salim Manav'ın haberine göre, Fenerbahçe, Jorge Jesus ile yola devam etmeyecek. Sarı-lacivertlilerde koltuğun en güçlü adayı ise Mircea Lucescu. Rumen hocanın ekibinde yer alması için ise Volkan Demirel'e teklif götürülmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de Lucescu ile Volkan Demirel ikilisinin dışında Adana Demirspor'ıun teknik direktörü Montella da adaylar arasında. Sarı-lacivertliler öte yandan Beşiktaş'tan sonra takım çalıştırmayan Sergen Yalçın ile de ilgileniyor.
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