Fenerbahçe'ye talih kuşu kondu! Takımda kadro verilmek istenmeyen 3 futbolcu kasayı dolduracak - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye talih kuşu kondu! Takımda kadro verilmek istenmeyen 3 futbolcu kasayı dolduracak

06.12.2022 14:47

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen 3 futbolcu, kasayı tıka basa doldurabilir. Sarı-lacivertliler Berisha, Samatta ve Pelkas'ın kiralandığı kulüplerin sözleşmedeki opsiyonu kullanması halinde 12 milyon euroluk gelirin sahibi olabilir.

Fenerbahçe sezon başında kiralık olarak takımdan gönderdiği Berisha, Pelkas ve Samatta'dan dev bir gelir elde edebilir.

AUGSBURG VE GENK OPSİYON KULLANABİLİR

Sözcü'nün haberine göre Bundesliga ekibi Augsburg, 300 bin euro bedelle kiraladığı Mergim Berisha'nın 4 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya yakın. Genk'te kiralık olarak forma giyen Mbwana Samatta'nın ise satış opsiyonu da sarı-lacivertlilere4 milyon euro kazandırabilir. Belçika ekibi Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa, Tanzanyalı golcünün opsiyonu devreye girecek.

KASAYA 12 MİLYON EURO GİRECEK

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e kiralanan Dimitris Pelkas için ise İngiliz ekibi sezon sonunda 4 milyon euro ödeyecek. Böylece sarı-lacivertliler gözden çıkardığı 3 futbolcudan kasasına 12 milyon euro koyacak.

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Dimitris Pelkas, Mergim Berisha, Mbwana Samatta, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye talih kuşu kondu! Takımda kadro verilmek istenmeyen 3 futbolcu kasayı dolduracak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye talih kuşu kondu! Takımda kadro verilmek istenmeyen 3 futbolcu kasayı dolduracak - Son Dakika
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