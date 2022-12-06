Fenerbahçe'ye talih kuşu kondu! Takımda kadro verilmek istenmeyen 3 futbolcu kasayı dolduracak

Fenerbahçe sezon başında kiralık olarak takımdan gönderdiği Berisha, Pelkas ve Samatta'dan dev bir gelir elde edebilir.
Sözcü'nün haberine göre Bundesliga ekibi Augsburg, 300 bin euro bedelle kiraladığı Mergim Berisha'nın 4 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya yakın. Genk'te kiralık olarak forma giyen Mbwana Samatta'nın ise satış opsiyonu da sarı-lacivertlilere4 milyon euro kazandırabilir. Belçika ekibi Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa, Tanzanyalı golcünün opsiyonu devreye girecek.
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e kiralanan Dimitris Pelkas için ise İngiliz ekibi sezon sonunda 4 milyon euro ödeyecek. Böylece sarı-lacivertliler gözden çıkardığı 3 futbolcudan kasasına 12 milyon euro koyacak.
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