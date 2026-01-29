Fenerbahçe'de ''Karim Benzema'' sesleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe'de ''Karim Benzema'' sesleri

Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'de \'\'Karim Benzema\'\' sesleri
29.01.2026 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'de \'\'Karim Benzema\'\' sesleri
Haber Videosu

Fenerbahçe'nin kış transfer dönemindeki en büyük hedeflerinden biri olan N'Golo Kante için süreç hız kazandı. Al Ittihad'da yaşanan mali kriz, yıldız oyuncuların ayrılık ihtimalini güçlendirdi. Al Ittihad’da yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe yönetiminin, N’Golo Kante transferine paralel olarak Karim Benzema ihtimalini de değerlendirmeye alabileceği öğrenildi.

Transfer dönemine Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok hamleleriyle hızlı başlayan Fenerbahçe, son günlerde sessizliğe bürünmüştü. Yönetim, N'Golo Kante transferini sonuçlandırmak için temaslarını sıklaştırdı ve Fransız yıldızı pazartesi günü oynanacak Kocaelispor maçına yetiştirmeyi hedefliyor.

AL ITTIHAD'DA MALİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da mali sıkıntılar nedeniyle belirsizlik sürüyor. Kulübün yıldız isimleri N'Golo Kante, Karim Benzema ve Moussa Diaby'nin sözleşme uzatmaya sıcak bakmadığı, kış transfer döneminde ayrılık ihtimalinin ciddi şekilde gündeme geldiği ifade ediliyor.

DIABY INTER YOLUNDA

Fabrizio Romano'nun haberine göre Inter, Moussa Diaby'yi Al Ittihad'dan kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yakın. Oyuncunun transfere olumlu yaklaşması nedeniyle Suudi kulübünün kiralık transferde kolaylık sağlaması bekleniyor.

BENZEMA'DA GERİ SAYIM

Karim Benzema cephesinde ise kriz daha da büyüdü. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fransız yıldız, Al Ittihad'ın yeni kontrat teklifine olumsuz yaklaştı ve görüşmeleri durdurdu. Benzema'nın, Al Fateh maçının kadrosuna alınmamasını talep etmesi ayrılık ihtimalini güçlendirdi. Fransız basınında yer alan haberlerde Benzema'nın kendisine sunulan yeni şartları "bedavaya oynamak" olarak değerlendirdiği aktarıldı. Tecrübeli golcü, Al Ittihad'da yıllık yaklaşık 100 milyon euro kazanıyor.

FENERBAHÇE TARAFTARI HEYECANLANDI

Benzema'nın ayrılık ihtimali, forvet arayışını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandırdı. 38 yaşındaki yıldız, bu sezon Al Ittihad formasıyla çıktığı 21 resmi maçta 16 gol kaydetti. Suudi ekibindeki toplam performansı ise 83 maçta 54 gol ve 17 asist oldu.

Karim Benzema, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de ''Karim Benzema'' sesleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı İçinde yok yok Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı! İçinde yok yok
Ülkesinden de tepki yağıyor Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı Ülkesinden de tepki yağıyor! Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı
TikTok’un hiç konuşmayan fenomeninden 975 milyon dolarlık satış anlaşması TikTok'un hiç konuşmayan fenomeninden 975 milyon dolarlık satış anlaşması
Bulgaristan ile Türkiye arasında yeni bir gümrük kapısı kurulacak Bulgaristan ile Türkiye arasında yeni bir gümrük kapısı kurulacak
Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler Soruşturma başlatıldı Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler! Soruşturma başlatıldı
Boşanma aşamasındaki eşine kaldırım taşıyla saldırdı Boşanma aşamasındaki eşine kaldırım taşıyla saldırdı
Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi
İbrahim Barut’un uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı İbrahim Barut'un uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı

15:49
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
15:00
Fenerbahçe’de ayrılık Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti
Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti
14:49
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
14:44
Korkulan oluyor Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
14:38
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
14:24
YPGSDG’liler güvence peşinde O belge için kuyruğa girdiler
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler
14:20
Böyle anne olmaz olsun Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi
14:13
Nereden nereye Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor
Nereden nereye! Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 15:59:44. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de ''Karim Benzema'' sesleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.