Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları

25.03.2022 14:16
Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde salonda gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Milli takım kamplarında bulunan oyuncuların katılmadığı idman, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı.

Ferdi Kadıoğlu, çalışmalarını özel program dahilinde sürdürdü. Attila Szalai'nin tedavisine ise devam edildi.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları - Son Dakika
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