Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'na büyük tepki
Spor

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'na büyük tepki

Fenerbahçe\'de Kerem Aktürkoğlu\'na büyük tepki
22.01.2026 22:46
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında ağırladığı Aston Villa'ya 1-0 kaybetti. Sarı-lacivertli taraftarlar, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na yönelik yoğun eleştirilerde bulundu. Taraftarlar, Kerem'in bir kez daha ilk 11'de forma giymemesini istedi.

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Fenerbahçe ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Aston Villa, 1-0 kazandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA BÜYÜK TEPKİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, kaybedilen maç sonrası milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na büyük tepki gösterdi. Transfer olduğu günden bu yana etkisiz performansı gerekçe gösterilerek sık sık eleştirilerin hedefi olan Kerem Aktürkoğlu, Aston Villa karşısında da beklenenin altında kaldı. Taraftarlar, Kerem'e verilen kredinin artık tükendiğini dile getirdi.

''HANGİ MAÇTA OYNAYACAKSIN?''

Sosyal medya üzerinden binlerce yorum atan Fenerbahçe taraftarı, Kerem Aktürkoğlu'nun bir kez daha ilk 11'de forma giymemesi gerektiğini savundu. Kerem için, ''Bu önemli maçta bile oynayamayacaksan hangi maçta oynayacaksın?'', ''Sahada yürüyor, hiçbir faydası yok'', ''Ben evden Kerem ise sahadan maçı izliyor. Aramızda hiçbir fark yok. Artık yedek başlamalı.'' yorumlarını yaptı.

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'na büyük tepki - Son Dakika

Yorumlar (3)

    Yorumlar (3)

  • Yelloz Kız Yelloz Kız:
    çöp 14 1 Yanıtla
  • Osman Kaan Osman Kaan:
    25 milyon Euro'luk enkaz. tedesco nun keremi kesmesi lazım , diğer oyunculara haksızlık yapiliyor 3 0 Yanıtla
  • Osman A Osman A:
    Yedek belki olur.İlk 11 in oyuncusu asla değil. 0 0 Yanıtla
22:40
Fenerbahçe, Aston Villa’ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
Fenerbahçe, Aston Villa'ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
22:33
ABD basını: Trump Suriye’deki ABD askerlerini geri çekecek
ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek
22:23
Mazlum Abdi’den Barrack ve Barzani’ye ziyaret
Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret
22:01
MHP’li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
MHP'li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
21:59
Esad’dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı’nda
Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda
20:49
Özel’den Bahçeli’ye “emekli maaşı“ çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin
Özel'den Bahçeli'ye "emekli maaşı" çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'na büyük tepki - Son Dakika
