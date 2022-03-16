Fenerbahçe'de Konyaspor mesaisi başladı - Son Dakika

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30'uncu haftasında 20 Mart Pazar günü Ülker Stadyumu'nda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.