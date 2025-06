Fenerbahçe'de Kurban Bayramı Töreni

Fenerbahçe Kulübünde Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni düzenlendi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene, kulüp başkanı Ali Koç ile yüksek divan, genel kurul ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Başkan Ali Koç, üyelerle tek tek bayramlaşırken törenin ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe camiasının bayramını kutlayarak sözlerine başlayan Koç, "Bugün burada bizi bir araya getiren bayram coşkusu olsa da bizleri her zaman gururlandıran ve mutlu eden sevinç kaynağımızın olduğunu da aklımızdan çıkarmamalıyız. Fenerbahçe her zaman dediğimiz gibi dünyanın en büyük spor kulübüdür. Bir kültürdür ve köklerini ülkemizin bağımsızlığını kazanırken sergilediği mücadele gücünden alan bir geleneğe sahiptir. Fenerbahçe her zaman bağımsızdır." diye konuştu.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'nun elde ettiği başarıdan övgüyle söz eden Ali Koç, sözlerine şöyle devam etti:

"Yakın zamanda basketbol şubemizle bir kez daha nasıl bir spor kulübü olduğumuzu gösterdik. Bu güzel takım büyük bir özveri ve mücadeleyle Avrupa Ligi kupasını kazandı. Fenerbahçe bayrağını basketbolda Avrupa'nın zirvesine taşımayı bir kez daha başardı. Fenerbahçe Spor Kulübü, Avrupa'da hem erkeklerde hem kadınlarda Avrupa Ligi şampiyonu olmuş tek takımdır. Bunu da iki kez başarmıştır. Türkiye'nin dört bir yanında sokaklara çıkan, meydanlarda kenetlenen, milyonlarca Fenerbahçeli, işte o kültürün, o misyonun ne kadar güçlü olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bu başarıyı başta futbol olmak üzere rekabet ettiğimiz bütün alanlara taşımak için var gücümüzle çalışmalarımız devam etmektedir."

"Sağduyulu her Fenerbahçeli bu kara propagandanın farkında"

Başkan Koç, olağanüstü genel kurul talebine ilişkin, basında ve sosyal medyada manipülasyonların yapıldığını iddia etti.

Ali Koç, ailelerinin ve özel yaşamlarının hedef alındığını belirterek, "Biz büyük bir camiayız ve tarih boyunca en büyük gücümüz olduğunu söylediğimiz birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Ne zaman Fenerbahçe güçlenmeye başlasa mali bağımsızlığa yaklaşsa ne zaman sportif anlamda taşlar yerine oturmaya başlasa birileri devreye girmektedir. 2011 yılında bunu doğrudan yaşadık. Bugünse dolaylı yöntemlerle, sosyal medya üzerinden kendilerini Fenerbahçe gibi tanıyanlar, Fenerbahçe'nin başarısı için uğraştığını söyleyenler, algı operasyonlarıyla taraftarlarımızı ve camiamızı kışkırtmaya çalışıyorlar ve var güçleriyle adeta bir konsorsiyum şeklinde sistematik bir biçimde devam etmektedirler. Her gün yeni bir yalan haber üretiliyor. Asılsız söylentiler yayılıyor. Sağduyulu her Fenerbahçeli bu kara propagandanın farkında." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'yi hem sportif hem de mali anlamda daha güçlü kılmak için çalıştıklarını vurgulayan Koç, "Özlemini duyduğunuz şampiyonluğa hep birlikte ulaşacağız. Şampiyonluk sadece kadroyla, sistemle, taktikle değil; hedef birliğiyle, inançla, gönül bağıyla kazanılır. Çünkü Fenerbahçe bir olduğunda kazanır. Fenerbahçe kazandığında sadece Türk futboluna değil ülkemize bayram gelir. Bunun nasıl olduğunu Avrupa Ligi şampiyonluğundan sonra gördük." şeklinde konuştu.

"Halkın oylarıyla seçilmiş bu camianın neferleriyiz"

Son zamanlarda sistematik şekilde saldırılara maruz kaldıklarını kaydeden Koç, "Fenerbahçe halktır, siz değilsiniz' gibi söylemler üzerinden bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Fenerbahçe halktır. Evet, Fenerbahçe'nin halkın her kesiminden taraftarı vardır. Halkın her kesiminden kongre üyeleri mevcuttur. Bizler de o halkın oylarıyla seçilmiş bu camianın neferleriyiz. Kongre üyelerimizin seslerini duyuyoruz ve gayet iyi anlıyoruz. Eylül ayına kongre kararı almışken yapılan bu manipülasyonlar, spor tarihinde bugüne kadar hiç yaşanmamış bir psikolojik işkence ve itibar suikastı, camiamızı kaosa sürüklemekten başka hiçbir anlam taşımamaktadır." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin geleceğini kongre üyelerinin vereceği kararların belirleyeceğini aktaran Koç, şunları söyledi:

"Biz yeri geldi ve aşağılıkça diyeceğim, yeri geldi ciğeri beş para etmez insanlar tarafından yapılan bu saldırılara niye dik duruyoruz biliyor musunuz? Biz camiamızda bu kapıyı açarsak, bu yöntemlerle Fenerbahçe yönetiminin başkanları hedef alınır ve bu insanlar muvaffak olursa o kapıyı hiçbir zaman kapayamayız. Bizden sonra gelecek tüm yönetimler ve başkanlar bu riskin altında olacaklardır. Bu yöntem ne kadar demokratik olursa olsun kulübümüzün bekası ve geleceği açısından uygun değildir."

Yeni sezon başlarken borçsuz ve tam bağımsız Fenerbahçe'yi hep birlikte kutlayacaklarını vurgulayan Ali Koç, "Finansta olduğu gibi sahada da güçlü Fenerbahçe'yi oluşturacağız. Fenerbahçeliler, kulübünün daha iyi olmasını isteyen her bir Fenerbahçeli'nin duygularını çok iyi hissediyoruz. Bu süreci dayanışma, sabır ve en önemlisi sevgiyle aşacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu ise "Milletimizin, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Umuyorum ve inanıyorum ki tekrar bir arada burada nice bayramlar kutlarız." dedi.