Fenerbahçe'de Kutuplaşma Bitti

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Barış Göktürk, diğer başkan adayı Hakan Safi ile rakip olmadıklarını söyleyerek, "Bizim rakibimiz belli. Bir adil rekabet içinde olduğumuz kulüp var, bir de adil rekabet içinde olmadığımız kulüp var. Biz beraber olmak zorundayız. Kutuplaşmanın Fenerbahçe'de tamamen bittiği bir döneme gireceğiz" dedi.

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul, Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nin yanında yer alan Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleşiyor. Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Barış Göktürk, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Göktürk, "Öncelikle Fenerbahçe demokrasisi güzel çalışıyor. Bu demokrasinin bizde olmasından dolayı büyük mutluluk yaşıyoruz. Kavga yok, gürültü yok, kırgınlıklar olmayacak. Buradan birlik ve beraberlik içerisinde tek yürek olarak çıkmış olacağız. Bu bizim için büyük önem arz ediyor. 25 bin civarında katılım bekliyoruz. Ama tam sayı nedir bilmiyorum. Yaşayıp göreceğiz. Fenerbahçe'de genelde yüzde 50-60 civarlarında katılım oluyor. İnşallah muvaffak oluruz" diye konuştu.

"Kutuplaşmanın Fenerbahçe'de tamamen bittiği bir döneme gireceğiz"

Seçimdeki yoğunluğa ilişkin düşüncelerini aktaran Barış Göktürk, "Fenerbahçe'de demokrasi ne kadar fazla olursa Fenerbahçe'nin lehinedir. Hiçbir adayın lehine ya da aleyhine diye bir durum olmaması lazım. Diğer aday bizim rakibimiz değil; o bizim renkdaşımız, dostumuz. Diğer aday listesindeki kişiler de bizim kardeşlerimiz, dostlarımız. Bizler asla rakip olamayız. Bizim rakibimiz belli. Bir adil rekabet içinde olduğumuz kulüp var, bir de adil rekabet içinde olmadığımız kulüp var. Hiçbir zaman bedava şampiyonluklar almamış, her zaman hakkıyla kazanmış bir kulübüz. Biz beraber olmak zorundayız. Kutuplaşmanın Fenerbahçe'de tamamen bittiği bir döneme gireceğiz. Sayın Başkan Aziz Yıldırım, 'Bir ve beraber olacağız, samimiyim bu çağrıda' diyor. Seçimden sonra da bu samimiyeti göreceksiniz. Dolayısıyla katılım ne kadar fazla olursa bizim için o kadar iyi olacaktır" ifadelerini kullandı.

"İki santrforla anlaştık ancak açıklamak Fenerbahçe'nin lehine değil"

İki santrforla anlaştıklarını isim açıklamanın ise Fenerbahçe'nin lehine olmadığını belirten Göktürk, "Biz açıklamıyoruz hiçbir transferi. Bunları açıklamak Fenerbahçe'nin lehine değil. Fenerbahçe'nin lehine olan imzalar atıldıktan sonra bu isimleri paylaşmak olmalıdır. Şu anda bunu açıklamak doğru olmaz" dedi. - İSTANBUL