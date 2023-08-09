Fenerbahçe'de Lincoln'ün sözleşmesi donduruldu

Konferans Ligi 3. Eleme turu ilk maçında Maribor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, sakatlığı devam eden Lincoln Henrique'nin sözleşmesinin dondurulduğunu belirtti.

"LINCOLN'ÜN SÖZLEŞMESİNİ DONDURDUK"

İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Lincoln'ün sözleşmesini devre arasına kadar dondurduk. Tedavisi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"ZIMBRU İLE KARŞILAŞTIRIRSAK İŞİMİZ DAHA ZOR OLACAK"

Kartal karşılaşmaya ilişkin konuşmasında ise, "Maribor, Zimbru'ya göre daha iyi futbol oynamaya çalışan, daha genç, daha fazla koşan bir takım. Her geçen gün daha iyi birbirimizi anlayarak ilerlemeye çalışıyoruz. Yarın da kendi seyircimizin önünde iyi oynayarak avantajlı bir skor almak istiyoruz. Zimbru ile karşılaştırırsak işimiz daha zor olacak." dedi.