Fenerbahçe'de Lincoln'ün sözleşmesi donduruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'de Lincoln'ün sözleşmesi donduruldu

09.08.2023 16:50

Konferans Ligi 3. Eleme turu ilk maçında Maribor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Lincoln Henrique'nin sözleşmesinin devre arasına kadar dondurulduğunu açıkladı. Kartal, Maribor'un Zimbru'ya göre daha zorlu bir rakip olduğunu belirtti.

Konferans Ligi 3. Eleme turu ilk maçında Maribor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, sakatlığı devam eden Lincoln Henrique'nin sözleşmesinin dondurulduğunu belirtti.

"LINCOLN'ÜN SÖZLEŞMESİNİ DONDURDUK"

İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Lincoln'ün sözleşmesini devre arasına kadar dondurduk. Tedavisi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"ZIMBRU İLE KARŞILAŞTIRIRSAK İŞİMİZ DAHA ZOR OLACAK"

Kartal karşılaşmaya ilişkin konuşmasında ise, "Maribor, Zimbru'ya göre daha iyi futbol oynamaya çalışan, daha genç, daha fazla koşan bir takım. Her geçen gün daha iyi birbirimizi anlayarak ilerlemeye çalışıyoruz. Yarın da kendi seyircimizin önünde iyi oynayarak avantajlı bir skor almak istiyoruz. Zimbru ile karşılaştırırsak işimiz daha zor olacak." dedi.

YORUMLAR
500

Lincoln Henrique, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Lincoln'ün sözleşmesi donduruldu - Son Dakika


Son Dakika
16:52 Kıvrımlı hatlarıyla tanınan Kim Kardashian'ın korse giymesi alay konusu oldu
16:48 Şekillendirici korse giyen Kim Kardashian paylaşımını anında kaldırdı! Takipçileri yorum yaparken acımadı
16:50 Tete'yi neden istemedi? İsmail Kartal'dan Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı futbolcu için bomba tespit
16:45 İsmail Kartal'a Galatasaray'ın Tete transferi soruldu: Bize de teklif edildi, kapalı kutu
16:28 Fenerbahçe'de Lincoln'ün sözleşmesi donduruldu
16:25 Yabancı Damat dizisinin Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu, değişimiyle dikkat çekti
16:21 Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin sözleşmesini dondurdu
16:15 Yabancı Damat dizisinin Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu, değişimiyle dikkat çekti
16:10 Uçak biletlerinde tavan fiyata yüzde 65 zam
16:06 Uçak biletlerinde tavan fiyat 2 bin 500 TL'ye yükseltildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2023 17:09:19. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Lincoln'ün sözleşmesi donduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement