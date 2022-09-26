Fenerbahçe lisans çıkarmamıştı! Filip Novak'a talip çıktı

Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği isimlerde olan ve ilk yarı için lisansı çıkarılmayan Filip Novak, Birleşik Arap Emirlikleri yolcusu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira, Filip Novak'ın transferi için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Çek sol bekin transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
2020'nin yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak gelen Filip Novak, geçen sezon sarı-lacivertli forma ile 27 maça çıkarken 3 gol ve 3 asistlik katkı verdi.
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