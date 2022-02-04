Fenerbahçe'de sezon başı Vitor Pereira'nın şans verdiği Muhammed Gümüşkaya, ilerleyen haftalarda kadrodan kesilmiş ve forma şansı bulamamıştı. 21 yaşındaki futbolcunun takımdaki geleceği belli oldu. Sarı-lacivertliler, Gümüşkaya'yı Giresunspor'a kiraladı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Giresunspor, Fenerbahçe ile Muhammed Gümüşkaya'nın kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Sezonun geri kalanında Karadeniz ekibinin formasını giyecek genç yıldızın sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayacak.
21 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe'de 7'si ilk 11 olmak üzere 18 karşılaşmada süre aldı ve 1 kez fileleri sarstı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de Muhammed Gümüşkaya artık küme düşmeme mücadelesi verecek - Son Dakika Spor