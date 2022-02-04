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Fenerbahçe'de Muhammed Gümüşkaya artık küme düşmeme mücadelesi verecek - Son Dakika

Fenerbahçe'de Muhammed Gümüşkaya artık küme düşmeme mücadelesi verecek

04.02.2022 16:24

Fenerbahçe'nin yıldızı Muhammed Gümüşkaya, Giresunspor'a kiralandı. Sezon sonuna kadar Karadeniz ekibinin formasını giyecek 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu olmayacak.

Fenerbahçe'de sezon başı Vitor Pereira'nın şans verdiği Muhammed Gümüşkaya, ilerleyen haftalarda kadrodan kesilmiş ve forma şansı bulamamıştı. 21 yaşındaki futbolcunun takımdaki geleceği belli oldu. Sarı-lacivertliler, Gümüşkaya'yı Giresunspor'a kiraladı.

SATIN ALMA OPSİYONU YOK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Giresunspor, Fenerbahçe ile Muhammed Gümüşkaya'nın kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Sezonun geri kalanında Karadeniz ekibinin formasını giyecek genç yıldızın sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayacak.

18 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ

21 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe'de 7'si ilk 11 olmak üzere 18 karşılaşmada süre aldı ve 1 kez fileleri sarstı.

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Muhammed Gümüşkaya, Giresunspor, Fenerbahçe, Karadeniz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Muhammed Gümüşkaya artık küme düşmeme mücadelesi verecek - Son Dakika Spor


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