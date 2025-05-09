Fenerbahçe'de Müslüman Mourinho Değişiklikler Yaptı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'de Müslüman Mourinho Değişiklikler Yaptı

Fenerbahçe, Başakşehir karşısında 6 değişiklikle sahaya çıkarken, eksik oyuncular dikkat çekti.

09.05.2025 20:34
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Beşiktaş derbisine göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 6 değişiklik yaptı.

Portekizli teknik adam, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakada Beşiktaş derbisinde ilk 11'de görev verdiği Çağlar Söyüncü'yü sarı kart cezası nedeniyle kadroya alamadı. 62 yaşındaki çalıştırıcı, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Youssef En-Nesyri'yi ise yedek soyundurdu.

Turuncu-lacivertli takıma karşı ilk 11'inde kalede Dominik Livakovic'e görev veren Mourinho, savunma üçlüsünü Diego Carlos, Milan Skriniar ve Sofyan Amrabat'tan oluşturdu. Sağ kanatta Mert Müldür sol kanatta ise Filip Kostic oynarken, orta alanda İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues forma giydi. Santrfor arkasında Dusan Tadic şans bulurken, gol yollarında Anderson Talisca ile Edin Dzeko'ya güvenildi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Burak Kapacak, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun ise yedek soyundu.

Amrabat 11'de

Fenerbahçe'nin Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, 4 maçın ardından kadroda yer aldı.

Sarı-lacivertli formayla son olarak ligde Trabzonspor'a karşı forma giyen Amrabat, ardından sakatlığı nedeniyle sırasıyla Sivasspor, Kayserispor, Gaziantep FK ve Beşiktaş müsabakalarında görev yapamamıştı.

28 yaşındaki oyuncu, bir ayı aşkın sürenin ardından RAMS Başakşehir'e karşı kadroya dahil edilirken, ilk 11'de forma giydi.

Fenerbahçe'de üç eksik

Fenerbahçe'de 3 futbolcu, RAMS Başakşehir'e karşı forma giyemedi.

Sarı-lacivertlilerde tedavilerine devam edilen Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş ile sarı kart cezalısı Çağlar Söyüncü, RAMS Başakşehir maçında görev yapamadı.

Bu isimlerin yanı sıra Alexander Djiku da teknik heyet kararıyla kadroya dahil edilmedi.

Livakovic ve Diego Carlos 2 maç sonra

Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic ile Brezilyalı savunmacısı Diego Carlos, 2 maçın ardından ilk 11'de görev aldı.

Son olarak Kadıköy'de Kayserispor'a karşı ilk 11'de başlayan 2 oyuncu, 3-3 beraberlikle sona eren müsabakanın ardından Gaziantep FK ve Beşiktaş maçlarında forma giyememişti.

Taraftar ilgi göstermedi

Fenerbahçeli taraftarlar, RAMS Başakşahir müsabakasına ilgi göstermedi.

Sezon boyunca müsabakalarda kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran sarı-lacivertliler, Başakşehir deplasmanında ise takımlarını yalnız bıraktı.

Fenerbahçe tribünlerinde, ciddi boşluklar gözlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Müslüman Mourinho Değişiklikler Yaptı - Son Dakika

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