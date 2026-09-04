Fenerbahçe'de olağan genel kurul 20 Eylül'de, ilk toplantıda çoğunluk aranacak - Son Dakika
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Fenerbahçe'de olağan genel kurul 20 Eylül'de, ilk toplantıda çoğunluk aranacak

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Fenerbahçe Kulübü'nün olağan genel kurulu 20 Eylül Pazar günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak; çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 27 Eylül'de gerçekleştirilecek. Toplantıda ibra, bütçe ve Can Bartu Tesisleri'nin hazineye ait 14 bin 934 metrekarelik bölümünün satın alınması için yetki verilmesi oylanacak.

Fenerbahçe Kulübünde olağan genel kurul toplantısı 20 Eylül Pazar günü yapılacak. Çoğunluk sağlanamaması halinde toplantı, 27 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak toplantıda, 1 Mart 2026 ile 31 Mayıs 2026 döneminin idari ve mali yönden ibrasının gerçekleştirileceği, 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 dönemini kapsayan bütçenin de üyelerin oylarına sunulacağını duyurdu.

Açıklamada, Samandıra'da bulunan Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nin hazineye ait 14 bin 934 metrekarelik bölümünün satın alınması için yönetim kuruluna yetki verilmesinin genel kurulun oylarına sunulacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Pazar, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de olağan genel kurul 20 Eylül'de, ilk toplantıda çoğunluk aranacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de olağan genel kurul 20 Eylül'de, ilk toplantıda çoğunluk aranacak - Son Dakika
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