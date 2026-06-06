Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul Başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul Başladı

Fenerbahçe\'de Olağanüstü Genel Kurul Başladı
06.06.2026 11:11
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Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı Şükrü Saracoğlu'nda gerçekleşiyor.

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı başladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşiyor. Kongre üyelerinin tribünde yerlerini almasının ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz toplantıyı başlattı. Katılımcılara konuşma yapan Gürbüz, tüm kongre üyelerinin ortak paydasının Fenerbahçe sevgisi olduğunu belirterek, "Kullanılacak her oy Fenerbahçe demokrasisinin bir parçası olacaktır. Ortak payda Fenerbahçe sevgisidir. Bu sevgi görüş ayrılıklarımızdan daha büyüktür. İnanıyorum ki bu genel kurulun sonunda kazanan herhangi bir grup değil, Fenerbahçe olacaktır. Kulübümüzün köklü geleneklerine karşılıklı saygının, sağduyunun ve centilmenliğin hakim olduğu bir genel kurul temenni ediyorum" dedi.

Seçimi yönetmesi için divan başkanlığına kongre üyelerinin oylarıyla Şekip Mosturoğlu seçildi.

Toplantının ilk gününde yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunacak. Mevcut yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin 01.06.2025 - 21.09.2025 mali dönem ve 22.09.2025 - 28.02.2026 mali dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi görüşülecek. 01.06.2025 - 21.09.2025 mali dönem ve 22.09.2025 - 28.02.2026 mali dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı Denetim Kurulu'nun ibra edilmesinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı genel kurul üyelerinin oylarına sunulacak.

Gündemde yer alan maddelerin ardından sandık kurulları başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul Başladı - Son Dakika

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