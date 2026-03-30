Fenerbahçe\'de Oosterwolde\'nin yerine gelecek isim belli

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe, sezon sonunda Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde ile yollarını ayırmayı planlıyor. Deneyimli oyuncudan iyi bir bonservis geliri bekleyen Fenerbahçe'nin savunma hattındaki oluşacak boşluğu doldurmak istediği isim de belli oldu. Sarı-lacivertlilerin hedefinde Premier Lig ekibi Bournemouth'un yıldız stoperi Marcos Senesi olacak.
Bournemouth formasıyla gösterdiği performansla Avrupa'dan Juventus, Barcelona ve Roma gibi takımların dikkatini çeken Senesi için Fenerbahçe'nin tüm şartları zorlayacağı belirtildi. Kanarya, İngiliz ekibi ile olan mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Senesi'ye yüksek maaş ve cazip bir imza ücreti teklif ederek transferi bitirmek isteyecek.
