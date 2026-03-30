Fenerbahçe'de Oosterwolde'nin yerine gelecek isim belli
30.03.2026 19:19
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Jayden Oosterwolde ile yollarını ayırmayı planlarken, oluşacak bu boşluğu Bournemouth forması giyen Marcos Senesi ile doldurmak istiyor.

OOSTERWOLDE YERİNE MARCOS SENESI

Fenerbahçe, sezon sonunda Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde ile yollarını ayırmayı planlıyor. Deneyimli oyuncudan iyi bir bonservis geliri bekleyen Fenerbahçe'nin savunma hattındaki oluşacak boşluğu doldurmak istediği isim de belli oldu. Sarı-lacivertlilerin hedefinde Premier Lig ekibi Bournemouth'un yıldız stoperi Marcos Senesi olacak.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Bournemouth formasıyla gösterdiği performansla Avrupa'dan Juventus, Barcelona ve Roma gibi takımların dikkatini çeken Senesi için Fenerbahçe'nin tüm şartları zorlayacağı belirtildi. Kanarya, İngiliz ekibi ile olan mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Senesi'ye yüksek maaş ve cazip bir imza ücreti teklif ederek transferi bitirmek isteyecek.

    Yorumlar (1)

  • erkan zengin erkan zengin:
    Hemen gitsin havalara girdi züppe 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
