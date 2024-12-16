Fenerbahçe'de Sakatlık Açıklaması

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Fenerbahçe Kulübü, Trendyol Süper Lig'de dün RAMS Başakşehir ile yapılan maçta sakatlanan futbolcularının son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın MR görüntülenmeleri Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; Rodrigo Becao'ya sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık, Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın'a ise sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulmuştur. Oyuncularımızın tedavisine başlanılmıştır." denildi.