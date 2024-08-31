Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Takımın yıldızı 2 hafta yok - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Takımın yıldızı 2 hafta yok

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Gana Futbol Federasyonu, Fenerbahçeli futbolcu Alexander Djiku'nun sakatlığı nedeniyle Angola ve Nijer ile oynanacak Afrika Uluslar Kupası eleme maçlarının aday kadrosundan çıkartıldığını açıkladı. Djiku'nun sağ uyluğunda birinci derece zorlanma tespit edildi ve tedavisinin 10-14 gün süreceği belirtildi. Djiku, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında sakatlanmıştı.

31.08.2024 17:49
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Gana Futbol Federasyonu, Fenerbahçeli futbolcu Alexander Djiku'nun sakatlığı nedeniyle Angola ve Nijer ile oynanacak Afrika Uluslar Kupası eleme maçlarının aday kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.

2 HAFTA YOK

Gana Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun sağ uyluğunun ön kısmında birinci derece zorlanma tespit edildiği ve tedavisinin 10-14 gün süreceği belirtildi.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Alexander Djiku 2 hafta yok

NE OLMUŞTU?

Alexander Djiku, Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın 61. dakikasında sakatlanmış ve yerini Becao'ya bırakmıştı.

Fenerbahçe\'de sakatlık şoku! Takımın yıldızı 2 hafta yok

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Takımın yıldızı 2 hafta yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ankara null: fener bitti 1 6 Yanıtla
  • ferhat eser: 5saray maçına yetişmez ozaman 1 5 Yanıtla
  • Nurrahman Kocak: Djiku bu sene iyi degil zaten hic begenmiyorum gecen seneyi mumla aratiyor 3 3 Yanıtla
  • Murat Mertkol: Becao var 1 1 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: 8taşlı eser çok üzülmüştür nede kuşdaş 1 0 Yanıtla
  • Çelikk: Eyvah gitti şampiyonluk 1 0 Yanıtla
  • Sakin Kafa: Yedekte duvar gibi becao var, gsliler basmış yine yorumları. 0 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Takımın yıldızı 2 hafta yok - Son Dakika
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