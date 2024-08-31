Gana Futbol Federasyonu, Fenerbahçeli futbolcu Alexander Djiku'nun sakatlığı nedeniyle Angola ve Nijer ile oynanacak Afrika Uluslar Kupası eleme maçlarının aday kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.
Gana Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun sağ uyluğunun ön kısmında birinci derece zorlanma tespit edildiği ve tedavisinin 10-14 gün süreceği belirtildi.
Alexander Djiku, Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın 61. dakikasında sakatlanmış ve yerini Becao'ya bırakmıştı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Takımın yıldızı 2 hafta yok - Son Dakika
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