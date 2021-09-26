Fenerbahçe'de sakatlıklar devam ediyor! Serdar Aziz de Hatay'a götürülmedi

Süper Lig'in 8. haftasında son 4 maçını kazanan Hatayspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de defans alarm veriyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlar kervanına Serdar Aziz'in de eklenmesi teknik direktör Vitor Pereira'nın planlarını bozdu.
Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Miha Zajc, İrfan Can Kahveci,Serdar Aziz, Marcel Tisserand ve Nazım Sangare, Hatay'a götürülmedi. 3'lü savunma yapısıyla oynayan sarı-lacivertlilerde sağlam 2 savunmacının kalması can sıktı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın Hatay karşısında savunmada Filip Novak'a şans vermesi bekleniyor.
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