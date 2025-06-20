Fenerbahçe\'de seçim öncesi ortalık karıştı! Aziz Yıldırım\'dan ihraç talebi

Süper Lig devi Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım kendisine hakaretlerde bulunduğu ortaya çıkan Erol Bilecik'in kulüpten ihraç edilmesi için Disiplin Kurulu'na başvurdu.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz gün başkan vekili Erol Bilecik'in yazdığı bir e-posta sosyal medyada dolaşıma sokulmuş ve Bilecik'ten açıklama gelmişti.

AZİZ YILDIRIM'DAN İHRAÇ TALEBİ

Bilecik, e-postayı yanlışlıkla birçok insana göndermediğini belirterek, e-postanın ele geçirildiğini açıklamıştı. E-postada kendisine yönelik ifadeler de bulunan Aziz Yıldırım, Erol Bilecik'in kulüpten ihraç edilmesi için harekete geçti.

Eski başkan Aziz Yıldırım kendisine hakaretlerde bulunduğu ortaya çıkan Erol Bilecik'in kulüpten ihraç edilmesi için Disiplin Kurulu'na başvurdu. Yıldırım, Başkan Ali Koç, Burak Kızılhan ve Ferudun Niğdelioğlu'nu da şahit gösterdi. Disiplin Kurulu, duruşma yaparken şahitleri de dinleyecek.

GÖREVİNİ BIRAKACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe'de son günlerde yaşananlar nedeniyle yönetimden ayrılma kararı alan Erol Bilecik de Ali Koç ile yazışmalarının ortaya çıkarılması nedeniyle mahkemeye gideceğini söylerken Eylül ayında görevi bırakacağını açıklamıştı.