Beşiktaş, gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti! Futbolcunun cevabı merakla bekleniyor

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de yeteri kadar forma şansı bulamayan Miha Zajc'ın ara transfer döneminde satılması gündemde.

TÜM TEKLİFLER MASAYA YATIRILACAK

Akşam'ın haberine göre, Fenerbahçe sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Miha Zajc'a yeni bir kontrat teklifi yapacak. 28 yaşındaki orta saha bu teklife olumsuz yanıt verirse gelecek tüm teklifler masaya yatırılacak.

BEŞİKTAŞ'IN DA İLGİSİ VAR

İtalyan kulüpleri başarılı oyuncu ile yakından ilgileniyor. Miha Zajc'ın ismi Türkiye'den Beşiktaş'la da anılıyor. Başarılı orta saha oyuncusunun satışından gelecek para devre arasında yapılacak takviyeler için harcanacak.