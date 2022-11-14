Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de yeteri kadar forma şansı bulamayan Miha Zajc'ın ara transfer döneminde satılması gündemde.
Akşam'ın haberine göre, Fenerbahçe sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Miha Zajc'a yeni bir kontrat teklifi yapacak. 28 yaşındaki orta saha bu teklife olumsuz yanıt verirse gelecek tüm teklifler masaya yatırılacak.
İtalyan kulüpleri başarılı oyuncu ile yakından ilgileniyor. Miha Zajc'ın ismi Türkiye'den Beşiktaş'la da anılıyor. Başarılı orta saha oyuncusunun satışından gelecek para devre arasında yapılacak takviyeler için harcanacak.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti! Futbolcunun cevabı merakla bekleniyor - Son Dakika