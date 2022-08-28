Fenerbahçe'ye büyük teklif! Attila Szalai çok kazandıracak - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye büyük teklif! Attila Szalai çok kazandıracak

28.08.2022 16:24
Fenerbahçe'ye büyük teklif! Attila Szalai çok kazandıracak

Fenerbahçe'nin ünlü stoperi Attila Szalai, Rusya'dan talip çıktı. Zenit'in Macar savunmacı için 20 milyon euro bonservis ödemeyi kabul ettiği öne sürüldü. Macar futbolcu eğer bu bonservise karşılık Rus ekibine imza atarsa 19 milyon euroya giden Kim-Min Jae'den daha fazla parayı sarı-lacivertlilere kazandıracak. İşte detaylar...

Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Fenerbahçe'de kadro planlaması sürüyor. Sarı-lacivertlilerde talipleri olduğu bilinen Szalai için Rusya'dan reddedilmesi zor bir teklif geldiği belirtildi.

ZENIT, 20 MİLYON EURO VERMEYİ KABUL ETTİ

Sporx'in Rusya basınından aktardığı habere göre, Rus siteleri ülkenin zengin ve köklü kulüplerinden Zenit'in, Attila için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro vermeyi kabul ettiğini öne sürdü.

"FENERBAHÇE'NİN ŞARTLARI KABUL EDİLDİ"

Haberde, "Zenit Petersburg yaz transfer penceresi kapanmadan önce savunmayı güçlendirmeyi planlıyor. Mavi-Beyazlılar, Türkiye'nin Fenerbahçe takımından Macar defans oyuncusu Attila Szalai'yi kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Zenit Petersburg, Fenerbahçe'nin şartlarını kabul etti ve 20 milyon euroluk transfere onay verdi. Dejan Lovren'in bu yaz Zenit'ten ayrılacağı düşünülürse bu transferin gerçekleşmesi oldukça makul görülüyor" ifadelerine yer verildi.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye büyük teklif! Attila Szalai çok kazandıracak - Son Dakika
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