Fenerbahçe'de Üç Sakatlık Şoku

Spor

Fenerbahçe Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK ile yapılan maçta sakatlanan Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek'in durumlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Alexander Djiku'nun sağ uyluk arka adalesinde, Diego Carlos'un sağ diz iç yan bağlarında, Yusuf Akçiçek'in ise sol diz yumuşak dokusunda yaralanma despit edildi.

Müsabakanın 52. dakikasında sakatlanan Djiku'nun yerine 55. dakikada oyuna dahil olan Diego Carlos 59. dakikada sakatlanarak 61. dakikada yerini Yusuf Akçiçek'e bırakmıştı. Yusuf Akçiçek de 71. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından 75. dakikada oyundan çıkmıştı.

Sarı-lacivertli kulüp, üç futbolcunun da yapılan tetkiklerinin ardından tedavilerine başlandığını belirtti.