Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında perşembe günü sahasında Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde UEFA'ya verilen liste de belli oldu.

Fenerbahçe'den yabancı sınırına '21 yaş altı' çözümü: Listedeki 3 genç stoperden biri transfer edilecek

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de UEFA kadrosu belli oldu - Son Dakika

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