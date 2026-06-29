Fenerbahçe'de Vedat Muric'in Sağ Alt Adalesinde Yırtık - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Vedat Muric'in Sağ Alt Adalesinde Yırtık

29.06.2026 17:31
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Vedat Muric'in sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildi, tedavi sürecine başlandı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kosovalı futbolcu Vedat Muric'in sağ alt adalesinde yırtık tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten 32 yaşındaki santrforun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni sezon hazırlıklarını Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'mizde sürdüren futbol takımımızda bugün gerçekleştirilen antrenman esnasında hissettiği ağrı nedeniyle futbolcumuz Vedat Muric'in MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağlık heyetimizin yaptığı değerlendirme neticesinde sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır."

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Futbol, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Vedat Muric'in Sağ Alt Adalesinde Yırtık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Eftal Murat Su Eftal Murat Su:
    Bunun video kaydı var mı, nasıl sakatlandığını görmeden inanmak biraz zor 0 0 Yanıtla
  • Evrim Uludağ Evrim Uludağ:
    MR göntülenmesi yapılmış ama tam olarak ne kadar süre yok olcak diye bşey yazılmamış. 0 0 Yanıtla
  • Nur Altun Nur Altun:
    Sezon başlamadan böyle sorunlar çıkması gerçekten talihsizlik, umarım çabuk iyileşir. 0 0 Yanıtla
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